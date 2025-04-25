Україна не отримувала офіційних сигналів від США про їхній вихід з мирного процесу - МЗС

Міністерство закордонних справ України запевняє, що станом на зараз жодних офіційних дипломатичних повідомлень, які б свідчили про зміну позиції Сполучених Штатів або їхній намір вийти з мирного процесу, українська сторона не отримувала. Про це повідомив речник МЗС України Георгій Тихий під час брифінгу у п'ятницю, передає кореспондент УНН.

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"Ми бачили публічні коментарі і сигнали, зокрема від держсекретаря Марко Рубіо, вважаємо, що це частина саме комунікаційної стратегії. Тобто, надсилаючи такі сигнали публічно, американська сторона намагається стимулювати мирний процес, тобто пришвидшувати його таким чином. Ми саме в такому контексті розглядаємо, і якоїсь офіційної дипломатичної інформації, листування чи нот, чи чогось такого офіційно-дипломатичного закритими каналами про там підготовку до виходу з мирного процесу, ми станом зараз не отримували. І ставимося до цього нормально, як до сигналів, які покликані пришвидшувати процес", - пояснив речник МЗС.

Нагадаємо

За даними CNN, державний секретар США Марко Рубіо передавав позицію президента Дональда Трампа своєю заявою про те, що Вашингтон може відмовитися від прагнення виступати посередником між росією та Україною.