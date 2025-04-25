Зарплата будет расти на 3-4% ежегодно в 2025-2027 годах - прогноз НБУ

Заработная плата в Украине может повыситься в 2025-2027 годах из-за нехватки рабочей силы. Прогнозируемый рост - на уровне 3-4% в год. Об этом сообщает НБУ в новом Инфляционном отчете, передает УНН.

Детали

Как сообщили в Нацбанке, сейчас на рынок труда привлечены лица, которые ранее были менее представлены на нем: студенты, ветераны, люди пожилого возраста и люди с инвалидностью. Однако проблема нехватки работников все равно остается актуальной.

Несоответствия между спросом и предложением квалифицированной рабочей силы в условиях восстановления экономики будут обусловливать дальнейшее повышение реальных зарплат на 3-4% в год в 2025-2027 годах - отмечали в НБУ.

В то же время увеличение спроса на работников, как указано, будет постепенно сокращать уровень безработицы. Прогнозируется, что в 2027 году он составит 10%.

"Однако этот процесс будет сдержанным вследствие все еще значительных диспропорций на рынке труда, в том числе из-за обусловленных войной изменений в структуре экономики, а также неравномерного восстановления экономики по регионам и отраслям", - говорится в документе.

Экономика Украины будет расти на 3-4% ежегодно – прогноз Нацбанка