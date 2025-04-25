Зарплата зростатиме на 3-4% щороку у 2025-2027 роках - прогноз НБУ

Заробітна плата в Україні може підвищитися у 2025-2027 роках через брак робочої сили. Прогнозоване зростання - на рівні 3-4% на рік. Про це повідомляє НБУ у новому Інфляційному звіті, передає УНН.

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Як повідомили у Нацбанку, наразі на ринок праці залучені особи, які раніше були менш представлені на ньому: студенти, ветерани, люди літнього віку та люди з інвалідністю. Проте проблема браку працівників все одно залишається актуальною.

Невідповідності між попитом і пропозицією кваліфікованої робочої сили в умовах відновлення економіки зумовлюватимуть подальше підвищення реальних зарплат на 3-4% на рік у 2025-2027 роках - зазначали у НБУ.

Водночас збільшення попиту на працівників, як вказано, поступово скорочуватиме рівень безробіття. Прогнозується, що у 2027 році він становитиме 10%.

"Однак цей процес буде стриманим унаслідок все ще значних диспропорцій на ринку праці, у тому числі через зумовлені війною зміни у структурі економіки, а також нерівномірне відновлення економіки за регіонами та галузями", - ідеться у документі.

Економіка України зростатиме на 3-4% щороку - прогноз Нацбанку