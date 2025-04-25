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Економіка України зростатиме на 3-4% щороку - прогноз Нацбанку

Київ • УНН

 • 140 перегляди

Нацбанк прогнозує поступове відновлення економіки України з ростом ВВП на 3–4% щороку у 2025-2027 роках. Цьому сприятиме збільшення врожаїв, оборонні замовлення та інвестиції.

Економіка України зростатиме на 3-4% щороку - прогноз Нацбанку

У 2025–2027 роках економіка України продовжить поступове відновлення зі щорічним зростанням ВВП на рівні 3–4%. Про це йдеться в Інфляційному звіті НБУ, пише УНН.

Деталі

Очікуване нарощування врожаїв, зменшення дефіциту електроенергії, значні оборонні замовлення, а також інвестиції у відновлення та стійке споживання підтримуватимуть відновлення економіки

- повідомляє НБУ.

Втім, як йдеться в документі, темпи зростання ВВП будуть обмеженими (3,1% у 2025 році порівняно з 2,9% торік) через дефіцит робочої сили, пошкодження газової інфраструктури та охолодження зовнішнього попиту на тлі торговельного протистояння в світі.

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"У 2026-2027 роках економіка зростатиме на 3,7–3,9% на рік на тлі збільшення інвестицій у відбудову, відновлення виробництва й інфраструктури та стійкого споживчого попиту",- зазначає Нацбанк.

"У міру зниження безпекових ризиків та нормалізації умов функціонування економіки приватні інвестиції дедалі зростатимуть і компенсуватимуть поступове скорочення економічних стимулів з боку держави",- додали у відомстві.

За інформацією НБУ, додатково відновленню можуть сприяти повернення трудових мігрантів та запуск масштабних інвестиційних програм.

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Нагадаємо 

У Світовому економічному прогнозі (WEO) за квітень йшлося, що ВВП України у 2025 році зросте на 2%, а у 2026 – на 4,5%.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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