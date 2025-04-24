НБУ підтримує законопроєкт про криптоактиви, але наполягає на розширенні своїх повноважень

Національний банк України підтримує новий законопроєкт щодо врегулювання обігу криптоактивів, однак має низку зауважень. Про це заявив заступник голови НБУ Олексій Шабан під час засідання Комітету ВР з питань фінансів, передає УНН.

Деталі

Національний банк в цілому підтримує цей важливий законопроєкт і ми дякуємо робочій групі, яка врахувала наші пропозиції до законопроєкту - зазначив Шабан.

"Є низка зауважень, пропозицій Національного банку, які не були враховані", - додав заступник голови НБУ.

За словами Шабана, Нацбанк наполягає на уточненні своїх повноважень у сфері авторизаційних процедур, встановлення операційних та пруденційних вимог до постачальників віртуальних активів.

Також, він додав, що регулятор має мати право визначати вимоги до інформаційного захисту та захисту прав споживачів, зокрема під час обміну криптоактивів на фіатні кошти.

Низка пропозицій, які ми надавали протягом робочої групи не дозволяє зараз бути спокійними, що в нас, в Національного банку, будуть повноваження щодо визначення порядку цих послуг. В тому числі, перш за все з обміну на фіатні кошти щодо захисту прав роздрібних власників віртуальних активів і інформаційного та крипто захисту - пояснив Шабан.

Доповнення

Голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Руслан Магомедов у коментарі кореспонденту УНН повідомляв, що в Україні готують законопроєкт для легалізації віртуальних активів, який базується на європейській директиві MiCA. НКЦПФР разом з НБУ працюють над документом, щоб захистити інвесторів.

Перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова заявляла, що законопроєкт про віртуальні активи в Україні із розподілом повноважень регуляторів буде підготовлено до жовтня 2025 року із залученням технічної допомоги міжнародних партнерів, який базуватиметься на європейській директиві MiCA.

Додамо

Фінтехекспертка та співзасновниця першої в Україні фінтех-екосистеми Concord Fintech Solutions Олена Сосєдка у коментарі УНН зазначила, що легалізація криптовалют в Україні принесе системні зміни на ринку цифрових активів. За її словами, реформа базуватиметься на європейській моделі з розподілом повноважень між НБУ та НКЦПФР. Це дозволить навести лад у сфері криптовалют, де наразі панує хаос. Компанії, що працюють з цифровими кивами, будуть зобов’язані отримувати ліцензії, розкривати власників і проходити фінансовий моніторинг.

Правила для звичайних користувачів криптою також зміняться. Їм, зокрема, потрібно буде декларувати криптоактиви, сплачувати податки та проходити верифікацію. Натомість держава гарантуватиме більший захист їх прав.

У перспективі Олена Сосєдка прогнозує зростання кількості ліцензованих компаній, зменшення тіньового сегменту цифрових активів та активізацію роботи українських банків щодо створення нових цікавих цифрових продуктів. Фінтехекспертка переконана, що Україна зараз має реальний шанс стати піонером у впровадженні гривневого стейблкоїна і закласти фундамент для цивілізованого крипторинку, який буде вигідним як бізнесу так і державі та громадянам.

Нагадаємо

У лютому повідомлялося, що віртуальна купюра незабаром буде законною в Україні. Голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Руслан Магомедов у коментарі кореспонденту УНН повідомив, що законопроєкт вже достатньо опрацьований і може і повинен прийматися депутатами Верховної Ради. Мета легалізації - запустити ринок віртуальних активів.

Голова підкомітету з питань функціонування платіжних та інформаційних систем і запобігання легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом Ольга Василевська-Смаглюк повідомила, що Верховна Рада планує прийняти законопроєкт про оподаткування криптоактивів до кінця цього року. Це дозволить відстежувати операції з криптовалютами, відповідно до європейських регламентів.