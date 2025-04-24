НБУ поддерживает законопроект о криптоактивах, но настаивает на расширении своих полномочий

Национальный банк Украины поддерживает новый законопроект об урегулировании оборота криптоактивов, однако имеет ряд замечаний. Об этом заявил заместитель главы НБУ Алексей Шабан во время заседания Комитета ВР по вопросам финансов, передает УНН.

Детали

Национальный банк в целом поддерживает этот важный законопроект и мы благодарим рабочую группу, которая учла наши предложения к законопроекту - отметил Шабан.

"Есть ряд замечаний, предложений Национального банка, которые не были учтены", - добавил заместитель главы НБУ.

По словам Шабана, Нацбанк настаивает на уточнении своих полномочий в сфере авторизационных процедур, установлении операционных и пруденциальных требований к поставщикам виртуальных активов.

Также, он добавил, что регулятор должен иметь право определять требования к информационной защите и защите прав потребителей, в частности при обмене криптоактивов на фиатные средства.

Ряд предложений, которые мы предоставляли в течение рабочей группы, не позволяет сейчас быть спокойными, что у нас, у Национального банка, будут полномочия по определению порядка этих услуг. В том числе, прежде всего, по обмену на фиатные средства по защите прав розничных владельцев виртуальных активов и информационной и крипто защиты - пояснил Шабан.

Дополнение

Председатель Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Руслан Магомедов в комментарии корреспонденту УНН сообщал, что в Украине готовят законопроект для легализации виртуальных активов, который базируется на европейской директиве MiCA. НКЦБФР вместе с НБУ работают над документом, чтобы защитить инвесторов.

Первый заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова заявляла, что законопроект о виртуальных активах в Украине с распределением полномочий регуляторов будет подготовлен до октября 2025 года с привлечением технической помощи международных партнеров, который будет базироваться на европейской директиве MiCA.

Добавим

Финтехэксперт и соучредитель первой в Украине финтех-экосистемы Concord Fintech Solutions Елена Соседка в комментарии УНН отметила, что легализация криптовалют в Украине принесет системные изменения на рынке цифровых активов. По ее словам, реформа будет базироваться на европейской модели с распределением полномочий между НБУ и НКЦБФР. Это позволит навести порядок в сфере криптовалют, где сейчас царит хаос. Компании, работающие с цифровыми кивами, будут обязаны получать лицензии, раскрывать владельцев и проходить финансовый мониторинг.

Правила для обычных пользователей криптой также изменятся. Им, в частности, нужно будет декларировать криптоактивы, платить налоги и проходить верификацию. Взамен государство будет гарантировать большую защиту их прав.

В перспективе Елена Соседка прогнозирует рост количества лицензированных компаний, уменьшение теневого сегмента цифровых активов и активизацию работы украинских банков по созданию новых интересных цифровых продуктов. Финтехэксперт убеждена, что Украина сейчас имеет реальный шанс стать пионером во внедрении гривневого стейблкоина и заложить фундамент для цивилизованного крипторынка, который будет выгоден как бизнесу, так и государству и гражданам.

Напомним

В феврале сообщалось, что виртуальная купюра вскоре будет законной в Украине. Председатель Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Руслан Магомедов в комментарии корреспонденту УНН сообщил, что законопроект уже достаточно проработан и может и должен приниматься депутатами Верховной Рады. Цель легализации – запустить рынок виртуальных активов.

Председатель подкомитета по вопросам функционирования платежных и информационных систем и предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем Ольга Василевская-Смаглюк сообщила, что Верховная Рада планирует принять законопроект о налогообложении криптоактивов до конца этого года. Это позволит отслеживать операции с криптовалютами в соответствии с европейскими регламентами.