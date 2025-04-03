Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні

Україна готується до системної трансформації ринку цифрових активів. Національний банк презентував концепцію державного контролю криптовалютного ринку, яка базується на європейських стандартах MiCA (Markets in Crypto-Assets). Документ також передали на вивчення Міжнародному валютному фонду, що свідчить про серйозність намірів української влади щодо легалізації криптовалют. УНН розпитав у фінтехекспертки та співзасновниці першої в Україні фінтех-екосистеми Concord Fintech Solutions Олени Сосєдки, що такі зміни означають для бізнесу, держави та українців.

Працюватиме два регулятори

Суть моделі, яку пропонують запровадити в Україні — дворівневе регулювання крипторинку. З одного боку Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) регулюватиме усі операції з токенами. До її функцій входитимуть ліцензування, контроль за емісією, перевірка діяльності компаній, які працюють з блокчейн-рішеннями.

З іншого боку Національний банк України відповідатиме за обіг електронних грошей та операцій з обміну криптовалют на національну валюту. Також саме Нацбанк встановлюватиме вимоги до фінансового моніторингу операцій з криптою.

Модель поділу регуляторних повноважень між Нацкомісією з цінних паперів та фондового ринку та НБУ — це європейський стандарт. Вона дозволяє чітко розмежувати відповідальність і забезпечити системний підхід до регулювання ринку. Ми нарешті відійдемо від хаосу і почнемо рухатися в напрямку зрозумілих, прозорих правил гри - зазначила Олена Сосєдка.

Ліцензії, прозорість і нові вимоги

Після легалізації криптовалют в Україні, компанії, які працюють із цифровими активами, будуть зобовʼязані отримувати ліцензії, розкривати інформацію про власників та кінцевих бенефіціарів, звітувати про обсяги своїх операцій.

Зокрема, буде бов’язковим ліцензування компаній, які випускають токени або надають криптопослуги.

Окрім того, за словами фінтехекспертки, будуть запроваджені KYC/AML-стандартів, тобто обов’язкова верифікація користувачів і фінмоніторинг операцій з цифровими активами..

Компаніям також доведеться звітувати про кінцевих бенефіціарів та обсяги їхніх активів.

Для гравців крипторинку буде запроваджений фіскальний контроль і оподаткування.

"Для бізнесу це буде болісний, але необхідний перехід. Замість роботи "на свій страх і ризик" компанії отримають право працювати відкрито, під захистом держави. Також у них зʼявиться можливістю виходити на міжнародні ринки", — пояснила Олена Сосєдка.

У користувачів буде більше прав і більше зобов’язань

Закріплення статусу криптовалют в українському законодавстві змінить правила гри не лише для бізнесу, а й для звичайних українців, які зберігають активи в крипті або використовують її для розрахунків, переконана фінтехекспертка.

Наприклад, легалізація криптовалют дозволить офіційно декларувати цифрові активи, передавати їх у спадщину, використовувати у цивільно-правових договорах.

Водночас прибуток від торгівлі криптою, її продажів або обміну на гривню буде оподатковуватися. Наразі ставка податку ще обговорюється, однак тренд очевидний — тіньові операції припиняться.

Після законодавчого закріплення статусу криптовалют, їхній обмін на гривню буде можливим лише через верифіковані платформи. P2P-операції без підтвердження особи ймовірно будуть заборонені або обмежені, прогнозує Олена Сосєдка.

Паралельно із обмеженнями та оподаткуванням права користувачів стануть більш захищеними. Офіційні платформи будуть зобовʼязані забезпечувати клієнтську підтримку, страхувати ризики і нестимуть відповідальність перед регулятором.

"Користувачі будуть більш впевнені у криптовалюті як активі. Але паралельно у них зʼявляться нові обов’язки — декларування, сплата податків, верифікація. Це — ціна цивілізованого ринку", — вважає Олена Сосєдка.

Прогнози на 2025–2026 роки

Після запуску нової системи регулювання ринок очікує серйозне оновлення, переконана фінтехекспертка.

Зокрема, Олена Сосєдка прогнозує стрімке зростання кількості ліцензованих компаній. Більшість серйозних гравців крипторинку отримають українські або європейські ліцензії та почнуть працювати відкрито.

Як наслідок тіньовий обіг цифрових активів скоротиться. Анонімні операції втратять актуальність через контроль з боку регуляторів та неможливість офіційно конвертувати прибутки у фіат, тобто у валюти, які є узаконеним платіжним засобом.

Фінтехекспертка не виключає, що українські банки почнуть створювати власні цифрові продукти. Йдеться, наприклад, про створення для користувачів можливостей зберігання крипти, обміну або запровадження токенізованих цінних паперів.

Після легалізації крипти токенізована гривня більше не буде фантастикою. Зі зростанням інтересу до CBDC (цифрової валюти центрального банку – ред.), Україна може стати одним з піонерів запуску гривневого стейблкоїна, який буде офіційно підкріплений - вважає Олена Сосєдка.

Шанс, яким потрібно скористатись

Україна наразі має унікальний шанс закласти фундамент для повноцінної, прозорої криптоекосистеми, орієнтованої на європейські стандарти.

"Ті компанії, які вже зараз готуються до нових правил, виграють найбільше. А держава отримає нове джерело доходів у вигляді податків, інвестицій та технологічного прориву", — зазначила Олена Сосєдка.

У найближчому майбутньому ми можемо стати свідками радикальної трансформації фінансового ринку в Україні. Сірий ринок крипти з мінімальною відповідальністю може змінитись на регульований простір з чіткими правами, обов’язками та гарантіями. І це — той випадок, коли можуть виграти всі його гравці: бізнес, держава і споживачі.

Нагадаємо

У лютому повідомлялося, що віртуальна купюра незабаром буде законною в Україні. Голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Руслан Магомедов у коментарі кореспонденту УНН повідомив, що законопроєкт вже достатньо опрацьований і може і повинен прийматися депутатами Верховної Ради. Мета легалізації - запустити ринок віртуальних активів.

Голова підкомітету з питань функціонування платіжних та інформаційних систем і запобігання легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом Ольга Василевська-Смаглюк повідомила, що Верховна Рада планує прийняти законопроєкт про оподаткування криптоактивів до кінця цього року. Це дозволить відстежувати операції з криптовалютами, відповідно до європейських регламентів.