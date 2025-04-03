Финтех-эксперт Елена Соседка объяснила, как изменится рынок после легализации криптовалют в Украине
Киев • УНН
В Украине готовятся к легализации криптовалют по европейским стандартам MiCA. Это приведет к лицензированию, прозрачности и новым требованиям для бизнеса, а также изменениям для обычных украинцев.
Украина готовится к системной трансформации рынка цифровых активов. Национальный банк представил концепцию государственного контроля криптовалютного рынка, которая базируется на европейских стандартах MiCA (Markets in Crypto-Assets). Документ также передали на изучение Международному валютному фонду, что свидетельствует о серьезности намерений украинской власти по легализации криптовалют. УНН спросил у финтехэксперта и соучредителя первой в Украине финтех-экосистемы Concord Fintech Solutions Елены Соседки, что такие изменения означают для бизнеса, государства и украинцев.
Будут работать два регулятора
Суть модели, которую предлагают ввести в Украине — двухуровневое регулирование крипторынка. С одной стороны Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) будет регулировать все операции с токенами. В ее функции будут входить лицензирование, контроль за эмиссией, проверка деятельности компаний, работающих с блокчейн-решениями.
С другой стороны, Национальный банк Украины будет отвечать за обращение электронных денег и операций по обмену криптовалют на национальную валюту. Также именно Нацбанк будет устанавливать требования к финансовому мониторингу операций с криптой.
Модель разделения регуляторных полномочий между Нацкомиссией по ценным бумагам и фондовому рынку и НБУ — это европейский стандарт. Она позволяет четко разграничить ответственность и обеспечить системный подход к регулированию рынка. Мы наконец отойдем от хаоса и начнем двигаться в направлении понятных, прозрачных правил игры
Лицензии, прозрачность и новые требования
После легализации криптовалют в Украине компании, работающие с цифровыми активами, будут обязаны получать лицензии, раскрывать информацию о владельцах и конечных бенефициарах, отчитываться об объемах своих операций.
В частности, будет обязательным лицензирование компаний, выпускающих токены или предоставляющих криптоуслуги.
Кроме того, по словам финтехэкспертки, будут введены KYC/AML-стандарты, то есть обязательная верификация пользователей и финмониторинг операций с цифровыми активами.
Компаниям также придется отчитываться о конечных бенефициарах и объемах их активов.
Для игроков крипторынка будет введен фискальный контроль и налогообложение.
"Для бизнеса это будет болезненный, но необходимый переход. Вместо работы "на свой страх и риск" компании получат право работать открыто, под защитой государства. Также у них появится возможность выходить на международные рынки", — пояснила Елена Соседка.
У пользователей будет больше прав и больше обязательств
Закрепление статуса криптовалют в украинском законодательстве изменит правила игры не только для бизнеса, но и для обычных украинцев, которые хранят активы в крипте или используют ее для расчетов, убеждена финтехэкспертка.
Например, легализация криптовалют позволит официально декларировать цифровые активы, передавать их по наследству, использовать в гражданско-правовых договорах.
В то же время прибыль от торговли криптой, ее продаж или обмена на гривну будет облагаться налогом. Сейчас ставка налога еще обсуждается, однако тренд очевиден — теневые операции прекратятся.
После законодательного закрепления статуса криптовалют, их обмен на гривну будет возможен только через верифицированные платформы. P2P-операции без подтверждения личности вероятно будут запрещены или ограничены, прогнозирует Елена Соседка.
Параллельно с ограничениями и налогообложением права пользователей станут более защищенными. Официальные платформы будут обязаны обеспечивать клиентскую поддержку, страховать риски и будут нести ответственность перед регулятором.
"Пользователи будут более уверены в криптовалюте как активе. Но параллельно у них появятся новые обязанности — декларирование, уплата налогов, верификация. Это — цена цивилизованного рынка", — считает Елена Соседка.
Прогнозы на 2025–2026 годы
После запуска новой системы регулирования рынок ожидает серьезное обновление, убеждена финтехэкспертка.
В частности, Елена Соседка прогнозирует стремительный рост количества лицензированных компаний. Большинство серьезных игроков крипторынка получат украинские или европейские лицензии и начнут работать открыто.
Как следствие теневой оборот цифровых активов сократится. Анонимные операции потеряют актуальность из-за контроля со стороны регуляторов и невозможности официально конвертировать прибыли в фиат, то есть в валюты, которые являются узаконенным платежным средством.
Финтехэкспертка не исключает, что украинские банки начнут создавать собственные цифровые продукты. Речь идет, например, о создании для пользователей возможностей хранения крипты, обмена или введения токенизированных ценных бумаг.
После легализации крипты токенизированная гривна больше не будет фантастикой. С ростом интереса к CBDC (цифровой валюте центрального банка – ред.), Украина может стать одним из пионеров запуска гривневого стейблкоина, который будет официально подкреплен
Шанс, которым нужно воспользоваться
Украина сейчас имеет уникальный шанс заложить фундамент для полноценной, прозрачной криптоэкосистемы, ориентированной на европейские стандарты.
"Те компании, которые уже сейчас готовятся к новым правилам, выиграют больше всего. А государство получит новый источник доходов в виде налогов, инвестиций и технологического прорыва", — отметила Елена Соседка.
В ближайшем будущем мы можем стать свидетелями радикальной трансформации финансового рынка в Украине. Серый рынок крипты с минимальной ответственностью может смениться на регулируемое пространство с четкими правами, обязанностями и гарантиями. И это — тот случай, когда могут выиграть все его игроки: бизнес, государство и потребители.
Напомним
В феврале сообщалось, что виртуальная купюра вскоре будет законной в Украине. Председатель Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Руслан Магомедов в комментарии корреспонденту УНН сообщил, что законопроект уже достаточно проработан и может и должен приниматься депутатами Верховной Рады. Цель легализации - запустить рынок виртуальных активов.
Председатель подкомитета по вопросам функционирования платежных и информационных систем и предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем Ольга Василевская-Смаглюк сообщила, что Верховная Рада планирует принять законопроект о налогообложении криптоактивов до конца этого года. Это позволит отслеживать операции с криптовалютами, в соответствии с европейскими регламентами.