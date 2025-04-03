Финтех-эксперт Елена Соседка объяснила, как изменится рынок после легализации криптовалют в Украине

Украина готовится к системной трансформации рынка цифровых активов. Национальный банк представил концепцию государственного контроля криптовалютного рынка, которая базируется на европейских стандартах MiCA (Markets in Crypto-Assets). Документ также передали на изучение Международному валютному фонду, что свидетельствует о серьезности намерений украинской власти по легализации криптовалют. УНН спросил у финтехэксперта и соучредителя первой в Украине финтех-экосистемы Concord Fintech Solutions Елены Соседки, что такие изменения означают для бизнеса, государства и украинцев.

Будут работать два регулятора

Суть модели, которую предлагают ввести в Украине — двухуровневое регулирование крипторынка. С одной стороны Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) будет регулировать все операции с токенами. В ее функции будут входить лицензирование, контроль за эмиссией, проверка деятельности компаний, работающих с блокчейн-решениями.

С другой стороны, Национальный банк Украины будет отвечать за обращение электронных денег и операций по обмену криптовалют на национальную валюту. Также именно Нацбанк будет устанавливать требования к финансовому мониторингу операций с криптой.

Модель разделения регуляторных полномочий между Нацкомиссией по ценным бумагам и фондовому рынку и НБУ — это европейский стандарт. Она позволяет четко разграничить ответственность и обеспечить системный подход к регулированию рынка. Мы наконец отойдем от хаоса и начнем двигаться в направлении понятных, прозрачных правил игры - отметила Елена Соседка.

Лицензии, прозрачность и новые требования

После легализации криптовалют в Украине компании, работающие с цифровыми активами, будут обязаны получать лицензии, раскрывать информацию о владельцах и конечных бенефициарах, отчитываться об объемах своих операций.

В частности, будет обязательным лицензирование компаний, выпускающих токены или предоставляющих криптоуслуги.

Кроме того, по словам финтехэкспертки, будут введены KYC/AML-стандарты, то есть обязательная верификация пользователей и финмониторинг операций с цифровыми активами.

Компаниям также придется отчитываться о конечных бенефициарах и объемах их активов.

Для игроков крипторынка будет введен фискальный контроль и налогообложение.

"Для бизнеса это будет болезненный, но необходимый переход. Вместо работы "на свой страх и риск" компании получат право работать открыто, под защитой государства. Также у них появится возможность выходить на международные рынки", — пояснила Елена Соседка.

У пользователей будет больше прав и больше обязательств

Закрепление статуса криптовалют в украинском законодательстве изменит правила игры не только для бизнеса, но и для обычных украинцев, которые хранят активы в крипте или используют ее для расчетов, убеждена финтехэкспертка.

Например, легализация криптовалют позволит официально декларировать цифровые активы, передавать их по наследству, использовать в гражданско-правовых договорах.

В то же время прибыль от торговли криптой, ее продаж или обмена на гривну будет облагаться налогом. Сейчас ставка налога еще обсуждается, однако тренд очевиден — теневые операции прекратятся.

После законодательного закрепления статуса криптовалют, их обмен на гривну будет возможен только через верифицированные платформы. P2P-операции без подтверждения личности вероятно будут запрещены или ограничены, прогнозирует Елена Соседка.

Параллельно с ограничениями и налогообложением права пользователей станут более защищенными. Официальные платформы будут обязаны обеспечивать клиентскую поддержку, страховать риски и будут нести ответственность перед регулятором.

"Пользователи будут более уверены в криптовалюте как активе. Но параллельно у них появятся новые обязанности — декларирование, уплата налогов, верификация. Это — цена цивилизованного рынка", — считает Елена Соседка.

Прогнозы на 2025–2026 годы

После запуска новой системы регулирования рынок ожидает серьезное обновление, убеждена финтехэкспертка.

В частности, Елена Соседка прогнозирует стремительный рост количества лицензированных компаний. Большинство серьезных игроков крипторынка получат украинские или европейские лицензии и начнут работать открыто.

Как следствие теневой оборот цифровых активов сократится. Анонимные операции потеряют актуальность из-за контроля со стороны регуляторов и невозможности официально конвертировать прибыли в фиат, то есть в валюты, которые являются узаконенным платежным средством.

Финтехэкспертка не исключает, что украинские банки начнут создавать собственные цифровые продукты. Речь идет, например, о создании для пользователей возможностей хранения крипты, обмена или введения токенизированных ценных бумаг.

После легализации крипты токенизированная гривна больше не будет фантастикой. С ростом интереса к CBDC (цифровой валюте центрального банка – ред.), Украина может стать одним из пионеров запуска гривневого стейблкоина, который будет официально подкреплен - считает Елена Соседка.

Шанс, которым нужно воспользоваться

Украина сейчас имеет уникальный шанс заложить фундамент для полноценной, прозрачной криптоэкосистемы, ориентированной на европейские стандарты.

"Те компании, которые уже сейчас готовятся к новым правилам, выиграют больше всего. А государство получит новый источник доходов в виде налогов, инвестиций и технологического прорыва", — отметила Елена Соседка.

В ближайшем будущем мы можем стать свидетелями радикальной трансформации финансового рынка в Украине. Серый рынок крипты с минимальной ответственностью может смениться на регулируемое пространство с четкими правами, обязанностями и гарантиями. И это — тот случай, когда могут выиграть все его игроки: бизнес, государство и потребители.

Напомним

В феврале сообщалось, что виртуальная купюра вскоре будет законной в Украине. Председатель Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Руслан Магомедов в комментарии корреспонденту УНН сообщил, что законопроект уже достаточно проработан и может и должен приниматься депутатами Верховной Рады. Цель легализации - запустить рынок виртуальных активов.

Председатель подкомитета по вопросам функционирования платежных и информационных систем и предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем Ольга Василевская-Смаглюк сообщила, что Верховная Рада планирует принять законопроект о налогообложении криптоактивов до конца этого года. Это позволит отслеживать операции с криптовалютами, в соответствии с европейскими регламентами.