Экономика Украины будет расти на 3-4% ежегодно – прогноз Нацбанка
Киев • УНН
Нацбанк прогнозирует постепенное восстановление экономики Украины с ростом ВВП на 3–4% ежегодно в 2025-2027 годах. Этому будет способствовать увеличение урожаев, оборонные заказы и инвестиции.
В 2025–2027 годах экономика Украины продолжит постепенное восстановление с ежегодным ростом ВВП на уровне 3–4%. Об этом говорится в Инфляционном отчете НБУ, пишет УНН.
Детали
Ожидаемое наращивание урожаев, уменьшение дефицита электроэнергии, значительные оборонные заказы, а также инвестиции в восстановление и устойчивое потребление будут поддерживать восстановление экономики
Впрочем, как говорится в документе, темпы роста ВВП будут ограниченными (3,1% в 2025 году по сравнению с 2,9% в прошлом году) из-за дефицита рабочей силы, повреждения газовой инфраструктуры и охлаждения внешнего спроса на фоне торгового противостояния в мире.
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"В 2026-2027 годах экономика будет расти на 3,7–3,9% в год на фоне увеличения инвестиций в восстановление, возобновление производства и инфраструктуры и устойчивого потребительского спроса",- отмечает Нацбанк.
"По мере снижения рисков безопасности и нормализации условий функционирования экономики частные инвестиции будут все больше расти и компенсировать постепенное сокращение экономических стимулов со стороны государства",- добавили в ведомстве.
По информации НБУ, дополнительно восстановлению могут способствовать возвращение трудовых мигрантов и запуск масштабных инвестиционных программ.
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Напомним
В Мировом экономическом прогнозе (WEO) за апрель говорилось, что ВВП Украины в 2025 году вырастет на 2%, а в 2026 – на 4,5%.