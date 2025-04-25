Экономика Украины будет расти на 3-4% ежегодно – прогноз Нацбанка

В 2025–2027 годах экономика Украины продолжит постепенное восстановление с ежегодным ростом ВВП на уровне 3–4%. Об этом говорится в Инфляционном отчете НБУ, пишет УНН.

Детали

Ожидаемое наращивание урожаев, уменьшение дефицита электроэнергии, значительные оборонные заказы, а также инвестиции в восстановление и устойчивое потребление будут поддерживать восстановление экономики - сообщает НБУ.

Впрочем, как говорится в документе, темпы роста ВВП будут ограниченными (3,1% в 2025 году по сравнению с 2,9% в прошлом году) из-за дефицита рабочей силы, повреждения газовой инфраструктуры и охлаждения внешнего спроса на фоне торгового противостояния в мире.

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"В 2026-2027 годах экономика будет расти на 3,7–3,9% в год на фоне увеличения инвестиций в восстановление, возобновление производства и инфраструктуры и устойчивого потребительского спроса",- отмечает Нацбанк.

"По мере снижения рисков безопасности и нормализации условий функционирования экономики частные инвестиции будут все больше расти и компенсировать постепенное сокращение экономических стимулов со стороны государства",- добавили в ведомстве.

По информации НБУ, дополнительно восстановлению могут способствовать возвращение трудовых мигрантов и запуск масштабных инвестиционных программ.

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Напомним

В Мировом экономическом прогнозе (WEO) за апрель говорилось, что ВВП Украины в 2025 году вырастет на 2%, а в 2026 – на 4,5%.