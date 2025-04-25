Блокировка реформы АРМА ставит под угрозу выполнение получения финансирования от ЕС: нардеп возложил ответственность на Думу

Блокировка принятия закона, который совершенствует систему управления арестованными активами, имеет негативные последствия, в частности ставит под угрозу выполнение международных обязательств Украины. Персональную ответственность за это несет руководство Агентства по розыску и менеджменту активов. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН выразил народный депутат Ярослав Юрчишин.

Детали

Недавно Елена Дума снова раскритиковала законопроект №12374-д о реформе АРМА, который уже поддержан парламентом в первом чтении. Она заявила, что документ "содержит политически мотивированные нормы" и "может навредить всей антикоррупционной инфраструктуре". При этом сама же назвала свою работу в АРМА "настоящим прорывом". В то же время глава антикоррупционного комитета Верховной Рады Анастасия Радина считает, что Елена Дума и ее коллеги "сознательно распространяют недостоверную информацию" о законопроекте о реформе АРМА, чтобы сохранить существующую неэффективную систему.

Я согласен с позицией главы комитета по вопросам антикоррупционной политики Анастасии Радиной - блокирование принятия закона, который совершенствует систему отбора руководства и, что самое главное, совершенствует процедуру управления активами имеет очень негативные последствия - отметил Ярослав Юрчишин.

По его словам, действующее руководство АРМА искусственно определяет, какую информацию об объектах предоставлять, что существенно уменьшает активность бизнеса, который привлекается к конкурсам, и делает невозможным привлечение качественных управляющих. Кроме того, недоверие к руководству АРМА снижает шансы на поддержку реформ со стороны международных партнеров.

В-третьих, и это существенная проблема для целой Украины - замедляется выполнение плана Ukraine Facilities, то есть программы финансовой поддержки для продолжения реформирования с целью евроинтеграции. И полная персональная ответственность за блокирование принятия закона лежит на действующем руководстве АРМА, которое четко понимает, что не пройдет новые прозрачные конкурсные процедуры - считает нардеп.

Добавим

Глава антикоррупционного комитета ВР Анастасия Радина ранее отмечала, что ведение конструктивного диалога с АРМА постоянно осложняется из-за манипуляций. Она привела три примера, которые демонстрируют, как агентство перекручивает данные о своей деятельности. Одним из них Радина назвала случай, когда антикоррупционный комитет обратился в АРМА с вопросом о том, сколько у них активов и сколько из них передано в управление? Агентство сообщило, что в реестре 69 тысяч активов, а в управление передано 36 тысяч, то есть около 47%. Однако при детальном анализе оказалось, что 20 тысяч из этих 36 тысяч активов – это движимое имущество Межигорья, включая бутылки вина, мебель и документы, которое не имеет самостоятельной экономической ценности.

В ответ на это глава АРМА Елена Дума призвала депутата Радину "анализировать информацию".

Позже Анастасия Радина опубликовала анализ работы АРМА под руководством Думы и отметила, что за она полтора года на посту заключила лишь семь договоров, которые принесли доход по состоянию на конец 2024 года.

Кроме того, по информации главы антикоррупционного комитета, несмотря на наличие десятков арестованных коммерческих объектов в портфеле Агентства по розыску и менеджменту активов, большинство дохода государству в 2024 году обеспечили два государственных предприятия, а не конкурсы проведенные АРМА.