$41.690.02
47.420.13
ukenru
Блокування реформи АРМА ставить під загрозу виконання отримання фінансування від ЄС: нардеп поклав відповідальність на Думу
Ексклюзив
07:40 • 2868 перегляди

Блокування реформи АРМА ставить під загрозу виконання отримання фінансування від ЄС: нардеп поклав відповідальність на Думу

05:56 • 17771 перегляди

Проводи 2025: як поминати померлих та які заходи безпеки цьогоріч

24 квітня, 18:25 • 31103 перегляди

рф, попередньо, вдарила по Києву північнокорейською балістиною ракетою, спецслужби перевіряють деталі - Зеленський

Ексклюзив
24 квітня, 16:02 • 70509 перегляди

У Мінекономіки відповіли, чи плануються зміни щодо правил бронювання працівників

24 квітня, 12:42 • 69109 перегляди

"володимире, СТОП!" Трамп заявив, що його не влаштовують російські удари по Києву

24 квітня, 11:00 • 85062 перегляди

Європейські дипломати відреагували на масований російський удар по Києву 24 квітня

23 квітня, 17:58 • 175813 перегляди

Українська делегація зустрілась з Келлогом: про що говорили

23 квітня, 15:00 • 185286 перегляди

У Лондоні пройшла зустріч офіційних осіб коаліції охочих щодо війни в Україні. В ОП розкрили деталі

23 квітня, 14:18 • 269267 перегляди

Ураження 51-арсеналу ГРАУ: які ще склади із зброєю були атаковані в рф

Ексклюзив
23 квітня, 13:00 • 111595 перегляди

Поховання на військовому меморіальному кладовищі: коли буде графік та на якому етапі будівництво

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Погода
+21°
2.5м/с
41%
746 мм
Популярнi новини

лавров: кремль готовий до угоди щодо України, але є нюанс

24 квітня, 22:52 • 12201 перегляди

США показали Україні та рф "фінішну пряму" для закінчення війни - Рубіо

25 квітня, 00:35 • 13456 перегляди

Ворог окупував Калинове на Донеччині - DeepState

25 квітня, 01:15 • 17456 перегляди

У Криму повідомляють про масовану атаку БпЛА: вибухи чули в Євпаторії, Ялті та Саках

02:50 • 23043 перегляди

За добу ліквідовано 1170 окупантів та знищено 48 крилатих ракет - Генштаб

04:58 • 18719 перегляди
Публікації

Проводи 2025: як поминати померлих та які заходи безпеки цьогоріч

05:56 • 17771 перегляди

“Трахтібідох”, криміналісти й аналітика з 2018-го: майстер-клас реформування фармринку від Нацакадемії правових наук України

24 квітня, 11:00 • 100581 перегляди

Ураження 51-арсеналу ГРАУ: які ще склади із зброєю були атаковані в рф

23 квітня, 14:18 • 269267 перегляди

Вихід один - Зима "на вихід", або чому головний юрист НБУ повинен покинути посаду

23 квітня, 13:44 • 159729 перегляди

НАБУгейт: адвокати вимагають від НАБУ змінити групу детективів - "з піарників на професіоналів"
Ексклюзив

23 квітня, 12:40 • 212929 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Папа Франциск

Барак Обама

Сі Цзіньпін

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Крим

Дніпропетровська область

Реклама
УНН Lite

Блейк Лайвлі з'явилася на червоній доріжці на гала-концерті Time100 у сукні від ліванського модельєра

07:29 • 3422 перегляди

Меган Маркл виявила нову схожість між своїми дітьми та дітьми Кейт після того, як її звинуватили в копіюванні гардеробу Джорджа і Шарлотти

24 квітня, 15:17 • 28585 перегляди

Бен Аффлек розповів, чому діти критикують його фільми, кажучи: "це жахливо!"

24 квітня, 14:13 • 36682 перегляди

Джейсон Біггс взяв під контроль своє здоров'я: у боротьбі зі згубними звичками зірка "Американського пирога" сильно змінився

24 квітня, 08:47 • 68732 перегляди

Режисерка фільму "Я знаю, що ви скоїли минулого літа" хотіла повернути Геллар

24 квітня, 06:58 • 98495 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Євро

«Калібр» (сімейство ракет)

КАБ-250

Криптовалюта

Блокування реформи АРМА ставить під загрозу виконання отримання фінансування від ЄС: нардеп поклав відповідальність на Думу

Київ • УНН

 • 2710 перегляди

Керівництво АРМА блокує реформу управління арештованими активами, що ставить під загрозу міжнародні зобов’язання України. Юрчишин наголошує на персональній відповідальності керівництва АРМА.

Блокування реформи АРМА ставить під загрозу виконання отримання фінансування від ЄС: нардеп поклав відповідальність на Думу

Блокування прийняття закону, який вдосконалює систему управління арештованими активами, має негативні наслідки, зокрема ставить під загрозу виконання міжнародних зобов’язань України. Персональну відповідальність за це несе керівництво Агентства з розшуку і менеджменту активів. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловив народний депутат Ярослав Юрчишин.

Деталі

Нещодавно Олена Дума знову розкритикувала законопроєкт №12374-д про реформу АРМА, який уже підтриманий парламентом у першому читанні. Вона заявила, що документ "містить політично вмотивовані норми" та "може зашкодити всій антикорупційній інфраструктурі". При цьому сама ж назвала свою роботу в АРМА "справжнім проривом". Водночас голова антикорупційного комітету Верховної Ради Анастасія Радіна вважає, що Олена Дума та її колеги "свідомо поширюють недостовірну інформацію" про законопроект про реформу АРМА, щоб зберегти існуючу неефективну систему.

Я погоджуюся з позицією голови комітету з питань антикорупційної політики Анастасії Радіної - блокування прийняття закону, який вдосконалює систему відбору керівництва і, що найголовніше, вдосконалює процедуру управління активами має дуже негативні наслідки 

- зазначив Ярослав Юрчишин.

За його словами, чинне керівництво АРМА штучно визначає, яку інформацію про об'єкти надавати, що суттєво зменшує активність бізнесу, який залучається до конкурсів, та унеможливлює залучення якісних управителів. Окрім того, недовіра до керівництва АРМА знижує шанси на підтримку реформ з боку міжнародних партнерів.

По-третє, і це суттєва проблема для цілої України - сповільнюється виконання плану Ukraine Facilities, тобто програми фінансової підтримки для продовження реформування з метою євроінтеграції. І повна персональна відповідальність за блокування прийняття закону лежить на діючому керівництві АРМА, яке чітко розуміє, що не пройде нові прозорі конкурсні процедури 

- вважає нардеп. 

Додамо

Голова антикорупційного комітету ВР Анастасія Радіна раніше зазначала, що ведення конструктивного діалогу з АРМА постійно ускладнюється через маніпуляції. Вона навела три приклади, які демонструють, як агентство перекручує дані про свою діяльність. Одним з них Радіна назвала випадок, коли антикорупційний комітет звернувся до АРМА із запитанням про те, скільки у них активів та скільки з них передано в управління? Агентство повідомило, що у реєстрі 69 тисяч активів, а в управління передано 36 тисяч, тобто близько 47%. Проте при детальному аналізі виявилося, що 20 тисяч з цих 36 тисяч активів – це рухоме майно Межигір’я, включно з пляшками вина, меблями та документами, яке не має самостійної економічної цінності.

У відповідь на це голова АРМА Олена Дума закликала депутатку Радіну "аналізувати інформацію".

Пізніше Анастасія Радіна опублікувала аналіз роботи АРМА під керівництвом Думи і зазначила, що за вона півтора року на посаді уклала лише сім договорів, які принесли дохід станом на кінець 2024 року. 

Окрім того, за інформацією голови антикорупційного комітету, попри наявність десятків арештованих комерційних обʼєктів у портфелі Агентства з розшуку і менеджменту активів, більшість доходу державі у 2024 році забезпечили два державні підприємства, а не конкурси проведені АРМА.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ЕкономікаПолітика
Верховна Рада
Україна
Brent
$66.60
Bitcoin
$93,774.20
S&P 500
$5,478.30
Tesla
$256.60
Газ TTF
$33.45
Золото
$3,317.20
Ethereum
$1,776.80