Блокування реформи АРМА ставить під загрозу виконання отримання фінансування від ЄС: нардеп поклав відповідальність на Думу

Блокування прийняття закону, який вдосконалює систему управління арештованими активами, має негативні наслідки, зокрема ставить під загрозу виконання міжнародних зобов’язань України. Персональну відповідальність за це несе керівництво Агентства з розшуку і менеджменту активів. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловив народний депутат Ярослав Юрчишин.

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Нещодавно Олена Дума знову розкритикувала законопроєкт №12374-д про реформу АРМА, який уже підтриманий парламентом у першому читанні. Вона заявила, що документ "містить політично вмотивовані норми" та "може зашкодити всій антикорупційній інфраструктурі". При цьому сама ж назвала свою роботу в АРМА "справжнім проривом". Водночас голова антикорупційного комітету Верховної Ради Анастасія Радіна вважає, що Олена Дума та її колеги "свідомо поширюють недостовірну інформацію" про законопроект про реформу АРМА, щоб зберегти існуючу неефективну систему.

Я погоджуюся з позицією голови комітету з питань антикорупційної політики Анастасії Радіної - блокування прийняття закону, який вдосконалює систему відбору керівництва і, що найголовніше, вдосконалює процедуру управління активами має дуже негативні наслідки - зазначив Ярослав Юрчишин.

За його словами, чинне керівництво АРМА штучно визначає, яку інформацію про об'єкти надавати, що суттєво зменшує активність бізнесу, який залучається до конкурсів, та унеможливлює залучення якісних управителів. Окрім того, недовіра до керівництва АРМА знижує шанси на підтримку реформ з боку міжнародних партнерів.

По-третє, і це суттєва проблема для цілої України - сповільнюється виконання плану Ukraine Facilities, тобто програми фінансової підтримки для продовження реформування з метою євроінтеграції. І повна персональна відповідальність за блокування прийняття закону лежить на діючому керівництві АРМА, яке чітко розуміє, що не пройде нові прозорі конкурсні процедури - вважає нардеп.

Додамо

Голова антикорупційного комітету ВР Анастасія Радіна раніше зазначала, що ведення конструктивного діалогу з АРМА постійно ускладнюється через маніпуляції. Вона навела три приклади, які демонструють, як агентство перекручує дані про свою діяльність. Одним з них Радіна назвала випадок, коли антикорупційний комітет звернувся до АРМА із запитанням про те, скільки у них активів та скільки з них передано в управління? Агентство повідомило, що у реєстрі 69 тисяч активів, а в управління передано 36 тисяч, тобто близько 47%. Проте при детальному аналізі виявилося, що 20 тисяч з цих 36 тисяч активів – це рухоме майно Межигір’я, включно з пляшками вина, меблями та документами, яке не має самостійної економічної цінності.

У відповідь на це голова АРМА Олена Дума закликала депутатку Радіну "аналізувати інформацію".

Пізніше Анастасія Радіна опублікувала аналіз роботи АРМА під керівництвом Думи і зазначила, що за вона півтора року на посаді уклала лише сім договорів, які принесли дохід станом на кінець 2024 року.

Окрім того, за інформацією голови антикорупційного комітету, попри наявність десятків арештованих комерційних обʼєктів у портфелі Агентства з розшуку і менеджменту активів, більшість доходу державі у 2024 році забезпечили два державні підприємства, а не конкурси проведені АРМА.