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Пять невероятных долгожданных премьер мая: что посмотреть
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Пять невероятных долгожданных премьер мая: что посмотреть

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Пять невероятных долгожданных премьер мая: что посмотреть

Киев • УНН

 • 272 просмотра

В мае на экраны выходят: экшн про антигероев, комедия про копов-преступников, ужасы про родовое проклятие, приключения Лило и Стича и триллер про бывших спецназовцев.

Пять невероятных долгожданных премьер мая: что посмотреть

Загадочные события, закрученные сюжеты, тайны прошлого, неожиданные вызовы судьбы – все это и многое другое ждет зрителей на большом экране в мае. УНН предлагает подборку кинопремьер, которые вы не должны пропустить.

Громовержцы* (Thunderbolts*)

Оказавшись в смертельной ловушке, необычная команда антигероев должна взяться за выполнение опасного задания, которое заставит их столкнуться с самыми страшными уголками их прошлого. Объединятся ли они и станут больше, пока не поздно, или разойдутся и оставят человечество на произвол судьбы?

  • жанр: экшн, приключения, супергерои;
    • страна: США;
      • режиссер: Джейк Шреер;
        • актеры: Флоренс Пью, Дэвид Гарбор, Себастьян Стэн;
          • в украинском прокате с 01.05.

            Бешеные копы (Greedy People)

            Следя за жителями небольшого островного городка, которые должны навести на загадочное убийство и находку на миллионы долларов, они случайно убивают хозяйку дома и обворовывают ее. Последовательность таких все более частых плохих решений разрушает некогда честных полицейских.

            • жанр: комедия, криминал;
              • страна: США;
                • режиссер: Потси Пончироли;
                  • актеры: Джозеф Гордон-Левитт, Химеш Патель, Узо Адуба, Лили Джеймс, Трейси Лордс;
                    • в украинском прокате с 08.05.

                      Пункт назначения: Родовое проклятие (Final Destination: Bloodlines)

                      Девушка-подросток Стефани страдает от ночных кошмаров о разрушении башни в 60-х годах. Она узнает, что эти кошмары вызваны через воспоминания ее бабушки. Тогда она предсказала катастрофу, что спасло много людей от смерти. Впоследствии девушка также начинает предвидеть гибель своих родственников.

                      • жанр: ужасы;
                        • страна: США;
                          • режиссер: Зек Липовски, Адам Б. Стейн;
                            • актеры: Ричард Гармон, Брэк Бессинджер, Тони Тодд;
                              • в украинском прокате с 15.05.

                                Лило и Стич (Lilo & Stitch)

                                Маленькая девочка, которая осталась без родителей, находит странную "собаку" возле пруда, не подозревая о том, что это опасный научный эксперимент космической цивилизации, который сбежал на землю и скрывается от создателей, у которых на него плохие намерения.

                                • жанр: экшн, приключения, комедия, семейный;
                                  • страна: США;
                                    • режиссер: Дин Флейшер Кэмп;
                                      • актеры: Майя Килога, Сидней Элизабет Агудонг, Билли Магнуссен, Тиа Каррере, Ханна Ваддингем, Крис Сандерс, Кортни Б. Вэнс, Зак Галифианакис;
                                        • в украинском прокате с 22.05.

                                          Теневой отряд (Shadow Force)

                                          Кира и Исаак когда-то были главами в международной службе спецназначения под названием "Теневой отряд". Они нарушили одно из главных правил службы – влюбились друг в друга, из-за чего их было приказано ликвидировать. Чтобы защитить себя и своего сына, надо мыслить на голову вперед тех, для кого это обычное дело.

                                          • жанр: экшн, драма, триллер;
                                            • страна: США;
                                              • режиссер: Джо Карнаган;
                                                • актеры: Омар Си, Керри Вашингтон, Марк Стронг;
                                                  • в украинском прокате с 29.05.
                                                    Ольга Розгон

                                                    Ольга Розгон

                                                    ОбществоУНН Lite
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