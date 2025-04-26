Пять невероятных долгожданных премьер мая: что посмотреть
Киев • УНН
В мае на экраны выходят: экшн про антигероев, комедия про копов-преступников, ужасы про родовое проклятие, приключения Лило и Стича и триллер про бывших спецназовцев.
Загадочные события, закрученные сюжеты, тайны прошлого, неожиданные вызовы судьбы – все это и многое другое ждет зрителей на большом экране в мае. УНН предлагает подборку кинопремьер, которые вы не должны пропустить.
Громовержцы* (Thunderbolts*)
Оказавшись в смертельной ловушке, необычная команда антигероев должна взяться за выполнение опасного задания, которое заставит их столкнуться с самыми страшными уголками их прошлого. Объединятся ли они и станут больше, пока не поздно, или разойдутся и оставят человечество на произвол судьбы?
- жанр: экшн, приключения, супергерои;
- страна: США;
- режиссер: Джейк Шреер;
- актеры: Флоренс Пью, Дэвид Гарбор, Себастьян Стэн;
- в украинском прокате с 01.05.
Бешеные копы (Greedy People)
Следя за жителями небольшого островного городка, которые должны навести на загадочное убийство и находку на миллионы долларов, они случайно убивают хозяйку дома и обворовывают ее. Последовательность таких все более частых плохих решений разрушает некогда честных полицейских.
- жанр: комедия, криминал;
- страна: США;
- режиссер: Потси Пончироли;
- актеры: Джозеф Гордон-Левитт, Химеш Патель, Узо Адуба, Лили Джеймс, Трейси Лордс;
- в украинском прокате с 08.05.
Пункт назначения: Родовое проклятие (Final Destination: Bloodlines)
Девушка-подросток Стефани страдает от ночных кошмаров о разрушении башни в 60-х годах. Она узнает, что эти кошмары вызваны через воспоминания ее бабушки. Тогда она предсказала катастрофу, что спасло много людей от смерти. Впоследствии девушка также начинает предвидеть гибель своих родственников.
- жанр: ужасы;
- страна: США;
- режиссер: Зек Липовски, Адам Б. Стейн;
- актеры: Ричард Гармон, Брэк Бессинджер, Тони Тодд;
- в украинском прокате с 15.05.
Лило и Стич (Lilo & Stitch)
Маленькая девочка, которая осталась без родителей, находит странную "собаку" возле пруда, не подозревая о том, что это опасный научный эксперимент космической цивилизации, который сбежал на землю и скрывается от создателей, у которых на него плохие намерения.
- жанр: экшн, приключения, комедия, семейный;
- страна: США;
- режиссер: Дин Флейшер Кэмп;
- актеры: Майя Килога, Сидней Элизабет Агудонг, Билли Магнуссен, Тиа Каррере, Ханна Ваддингем, Крис Сандерс, Кортни Б. Вэнс, Зак Галифианакис;
- в украинском прокате с 22.05.
Теневой отряд (Shadow Force)
Кира и Исаак когда-то были главами в международной службе спецназначения под названием "Теневой отряд". Они нарушили одно из главных правил службы – влюбились друг в друга, из-за чего их было приказано ликвидировать. Чтобы защитить себя и своего сына, надо мыслить на голову вперед тех, для кого это обычное дело.
- жанр: экшн, драма, триллер;
- страна: США;
- режиссер: Джо Карнаган;
- актеры: Омар Си, Керри Вашингтон, Марк Стронг;
- в украинском прокате с 29.05.