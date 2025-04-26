П’ять неймовірних довгоочікуваних прем’єр травня: що подивитися

Загадкові події, закручені сюжети, таємниці минулого, несподівані виклики долі – все це та набагато більше чекає глядачів на великому екрані у травні. УНН пропонує добірку кінопрем’єр, які ви не повинні пропустити.

Громовержці* (Thunderbolts*)

Опинившись у смертельній пастці, незвичайна команда антигероїв має узятися до виконання небезпечного завдання, яке змусить їх зіткнутись з найстрашнішими куточками їх минулих. Чи об’єднаються вони та стануть більшими поки це не пізно, або розійдуться та залишать людство на свавілля долі?

жанр: екшн, пригоди, супергерої;

країна: США;

режисер: Джейк Шреєр;

актори: Флоренс П'ю, Девід Гарбор, Себастіан Стен;

в українському прокаті з 01.05.

Шалені копи (Greedy People)

Слідкуючи за мешканцями невеликого острівного містечка, які мають навести на загадкове вбивство та знахідку на мільйони доларів, вони випадково вбивають господиню будинку та обкрадають її. Послідовність таких все частіших поганих рішень руйнує колись чесних поліцейських.

жанр: комедія, кримінал;

країна: США;

режисер: Потсі Пончіролі;

актори: Джозеф Гордон-Левітт, Хімеш Патель, Узо Адуба, Лілі Джеймс, Трейсі Лордс;

в українському прокаті з 08.05.

Пункт призначення: Родове прокляття (Final Destination: Bloodlines)

Дівчина-підліток Стефані страждає від нічних жахів про руйнування вежі у 60-х роках. Вона дізнається, що ці жахи викликані через спогади її бабусі. Тоді, вона передбачила катастрофу, що врятувало багато людей від смерті. Згодом, дівчина також починає передбачувати гибель своїх родичів.

жанр: жахи;

країна: США;

режисер: Зек Ліповські, Адам Б. Стейн;

актори: Річард Гармон, Брек Бессінджер, Тоні Тодд;

в українському прокаті з 15.05.

Ліло і Стіч (Lilo & Stitch)

Маленька дівчинка, яка залишилась без батьків знаходить дивного "собаку" біля ставка, не підозрюючи про те, що це небезпечний науковий експеримент космічної цивілізації, який втік до землі та ховається від творців, які мають на нього погані наміри.

жанр: екшн, пригоди, комедія, сімейний;

країна: США;

режисер: Дін Флейшер Кемп;

актори: Мая Кілога, Сідней Елізабет Аґудонґ, Біллі Маґнуссен, Тіа Каррере, Ганна Ваддінгем, Кріс Сандерс, Кортні Б. Венс, Зак Галіфіанакіс;

в українському прокаті з 22.05.

Тіньовий загін (Shadow Force)

Кіра та Ісаак колись були головами у міжнародній службі спецпризначення під назвою "Тіньовий загін". Вони порушили одне з головних правил служби – закохались в один одного, через що їх було наказано ліквідувати. Щоб захистити себе та свого сина, треба мислити на голову вперед тих, для кого це звичайна справа.

жанр: екшн, драма, трилер;

країна: США;

режисер: Джо Карнаган;

актори: Омар Сі, Керрі Вашинґтон, Марк Стронг;