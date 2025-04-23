Поразка 51-го арсенала ГРАУ: какие еще склады с оружием были атакованы в рф

Вчера, 22 апреля, в киржачском районе владимирской области прогремели взрывы на 51 арсенале Главного ракетно-артиллерийского управления министерства обороны российской федерации, который был почти полностью уничтожен. УНН рассказывает, что известно о 51-м арсенале ГРАУ, а также, какие еще арсеналы поразили Вооруженные силы Украины.

Детали

51-й арсенал ГРАУ

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко сообщал, что ВСУ подорвали склад боеприпасов россиян в кржацком районе владимирской области рф. По его словам, сегодня утром в результате вторичной детонации боеприпасов, арсенал почти полностью уничтожен.

Достоверно неизвестно, что именно могло храниться на арсенале, но, по словам Коваленко, там могло храниться примерно 105 тысяч тонн вооружения. В частности значительные запасы артиллерийских снарядов, ракет разного типа, включая "Искандер", "Точка-У", "Кинжал", боевики к комплексам Панцирь-С1, С-300, С-400, а также "Град", "Смерч", "Ураган".

"Сгорел почти полностью": вторичная детонация "добила" 51-й арсенал врага под москвой – ЦПД

Что известно об арсенале

51-й арсенал ГРАУ находится в почти 100 км от москвы и около в 570 км от Украины. Считалось, что это довольно сложная цель для украинских военных, ведь он находится на минимальном расстоянии от москвы, под защитой наиболее концентрированной системы противовоздушной обороны во всей рф.

OSINT-аналитики сообщали, что арсенал был атакован ударными беспилотниками, но доподлинно неизвестно, чем был нанесен удар, ведь официальные лица Украины пока не комментировали удар.

В 2009 году росСМИ сообщали, что общая площадь арсенала составляет 502 гектара, из них техническая территория, то есть место, где расположено боевое имущество и цеха, - 310 гектаров. Протяженность периметра технической территории - 8,4 км. Через территорию арсенала проложено 14,2 км железнодорожных путей и 15,3 км автодорог.

Тогда сообщалось, что арсенал предназначен прежде всего для приемки от предприятий-изготовителей и войск ракет и боеприпасов, их комплектации, хранения и сбережения.

Здесь же осуществляется сборка ракет и боеприпасов, проведение их регламентированного технического обслуживания, доработка ракет и боеприпасов, ремонт и приведение боеприпасов к окончательному и неокончательному снаряжению. Отсюда ракеты и боеприпасы отправляются по назначению - писали СМИ.

На тот момент склад мог вместить более 256 тысяч тонн боеприпасов. Более свежих данных в открытых источниках об арсенале и его содержании нет.

Склады ГРАУ, которые поразила Украина

67-й арсенал ГРАУ

В октябре прошлого года Генштаб ВСУ сообщил, что Силы обороны Украины в ночь на 9 октября нанесли огневое поражение по 67-му арсеналу главного ракетно-артиллерийского управления министерства обороны рф, что в брянской области. На территории склада хранились, в частности боеприпасы из КНДР, а также КАБы.

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Уже в ноябре того же года арсенал снова подвергся атаке. Этот арсенал является ближайшим к Украине, ведь находится всего в около 120 км от Украины. На спутниковых снимках за 2019 год можно увидеть, что часть боеприпасов на этом составе хранились просто неба.

В брянской области рф атакован арсенал с оружием из КНДР

23-й арсенал

В сентябре 2024 года дроны СБУ, ГУР и ССО стерли с лица земли большой состав главного ракетно-артиллерийского управления минобороны рф, что вблизи населенного пункта торопец тверской области.

Дроны СБУ и Сил обороны уничтожили склад с "Искандерами" и КАБАми в тверской области рф

OSINT-исследователь MT_Anderson сообщал, что уничтожено или повреждено не менее 58 объектов арсенала и железную дорогу.

Новые спутниковые снимки показали значительные повреждения на пораженном складе боеприпасов в торопце

Склад расположен в 460 км от Украины и имеет площадь, которая составляет 2,6 кв. км. Источники УНН сообщали, что на складе хранились ракеты, предназначенные для оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер" тактических ракетных комплексов "Точка-У", КАБы и артиллерийские боеприпасы.

Перед поражением арсенал получил боеприпасы из 1562-й отдельной зенитной ремонтно-технической базы, расположенной вблизи белорусского города Осиповичи.

Тогда же из белоруссии прибыли ракеты в зенитно-ракетные комплексы, а общий объем груза составил 94 полувагона с ракетным вооружением для ЗРК в упаковочных контейнерах, а также 5 вагонов с сопровождением и охраной.

107-й арсенал ГРАУ

107-й арсенал ГРАУ - арсенал, построенный рядом с городом торопец в тверской области россии.

Он находится примерно в 20 км от 23-го арсенала. В 2012 в россии началась программа усовершенствования системы хранения боеприпасов, чтобы избежать их хранения под открытым небом. На эту программу было выделено финансирование в размере 90 млрд рублей.

В 2018 арсенал был модернизирован. Арсенал позволяет укрыть запасы ракет и боеприпасов от внешнего воздействия и обеспечить их сохранность и взрывопожаробезопасность. Полная загрузка каждого хранилища арсенала составляет до 240 тонн.

В ночь на 18 сентября 2024 арсенал был атакован, в результате чего начался пожар с последующей детонацией боеприпасов, позже появились спутниковые снимки на которых заметно сильные повреждения состава.

В тверской области рф после дроновой атаки горит и детонирует склад боеприпасов: появились данные спутника NASA

13-й арсенал ГРАУ

Далее на север от торопца, где находятся 23-й и 107-й арсеналы, расположился 13-й арсенал ГРАУ под поселком катовые новгородской области. От границы с Украиной - около 680 км. Этот состав имеет общую площадь около 3 кв. км.

В ночь с 19 на 20 ноября 2024 года в российском поселке новгородской области зафиксирована мощная атака на военную базу, которая была нацелена на 13-й арсенал ГРАУ.

Коваленко сообщал, что на этом арсенале хранятся снаряды для ствольной артиллерии, мины для минометов, ракеты для РСЗО "Град", "Смерч" и "Ураган", также ракеты "Искандер", кндривские KN23, зенитные ракеты к С-300,С-400, и боеприпасы для комплекса "Тор".

Мощные взрывы и стрельба: атакован 13-й арсенал ГРАУ в новгородской области