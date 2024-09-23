Новые спутниковые снимки показали значительные повреждения на пораженном складе боеприпасов в торопце

В рф на 23-м арсенале ГРАУ в торопце в тверской области, атакованном беспилотниками, на новых спутниковых снимках видно, что уничтожено или повреждено по меньшей мере 58 объектов и железная дорога, написал OSINT-исследователь MT_Anderson в X 22 сентября, пишет УНН.

Детали

"Торопец: 23-й арсенал ГРАУ в Октябрьском. Значительные повреждения северной части депо. 58+ складских помещений и несколько открытых площадок превратились в пепел/сильно повреждены. Также пострадали зоны загрузки/разгрузки железной дороги. Похоже, во время удара там также были поезда с боеприпасами", - написал OSINT-исследователь MT_Anderson, обнародовав спутниковые снимки.

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