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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 9704 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Новые спутниковые снимки показали значительные повреждения на пораженном складе боеприпасов в торопце

Новые спутниковые снимки показали значительные повреждения на пораженном складе боеприпасов в торопце

Киев  •  УНН

 • 17913 просмотра

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На спутниковых снимках видны значительные повреждения 23-го арсенала ГРАУ рф в Торопке после атаки беспилотников. Уничтожено или повреждено не менее 58 складских помещений и железнодорожная инфраструктура.

В рф на 23-м арсенале ГРАУ в торопце в тверской области, атакованном беспилотниками, на новых спутниковых снимках видно, что уничтожено или повреждено по меньшей мере 58 объектов и железная дорога, написал OSINT-исследователь MT_Anderson в X 22 сентября, пишет УНН.

Детали

"Торопец: 23-й арсенал ГРАУ в Октябрьском. Значительные повреждения северной части депо. 58+ складских помещений и несколько открытых площадок превратились в пепел/сильно повреждены. Также пострадали зоны загрузки/разгрузки железной дороги. Похоже, во время удара там также были поезда с боеприпасами", - написал OSINT-исследователь MT_Anderson, обнародовав спутниковые снимки.

"Скорее всего, нарушит наземные операции россии, особенно в курской области": в британской разведке оценили поражение склада боеприпасов в торопце21.09.24, 14:50 • 19996 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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