Нові супутникові знімки показали значні пошкодження на ураженому складі боєприпасів у торопці

У рф на 23-му арсеналі ГРАУ в торопці в тверській області, що атакували безпілотники, на нових супутникових знімках видно, що знищено або пошкоджено щонайменше 58 об'єктів та залізницю, написав OSINT-дослідник MT_Anderson у X 22 вересня, пише УНН.

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"Торопець: 23-й арсенал ГРАУ в Октябрьскому. Значні пошкодження північної частини депо. 58+ складських приміщень та кілька відкритих майданчиків перетворилися на попіл/сильно пошкоджені. Також постраждали зони завантаження/розвантаження залізниці. Схоже, під час удару там також були потяги з боєприпасами", - написав OSINT-дослідник MT_Anderson, оприлюднивши супутникові знімки.

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