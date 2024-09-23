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Нові супутникові знімки показали значні пошкодження на ураженому складі боєприпасів у торопці

Нові супутникові знімки показали значні пошкодження на ураженому складі боєприпасів у торопці

Київ • УНН

 • 17913 перегляди

На супутникових знімках видно значні пошкодження 23-го арсеналу ГРАУ рф у торопці після атаки безпілотників. Знищено або пошкоджено щонайменше 58 складських приміщень та залізничну інфраструктуру.

У рф на 23-му арсеналі ГРАУ в торопці в тверській області, що атакували безпілотники, на нових супутникових знімках видно, що знищено або пошкоджено щонайменше 58 об'єктів та залізницю, написав OSINT-дослідник MT_Anderson у X 22 вересня, пише УНН.

Деталі

"Торопець: 23-й арсенал ГРАУ в Октябрьскому. Значні пошкодження північної частини депо. 58+ складських приміщень та кілька відкритих майданчиків перетворилися на попіл/сильно пошкоджені. Також постраждали зони завантаження/розвантаження залізниці. Схоже, під час удару там також були потяги з боєприпасами", - написав OSINT-дослідник MT_Anderson, оприлюднивши супутникові знімки.

"Швидше за все, порушить наземні операції росії, особливо в курській області": у британській розвідці оцінили ураження складу боєприпасів у торопці21.09.24, 14:50 • 19997 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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