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"Швидше за все, порушить наземні операції росії, особливо в курській області": у британській розвідці оцінили ураження складу боєприпасів у торопці

"Швидше за все, порушить наземні операції росії, особливо в курській області": у британській розвідці оцінили ураження складу боєприпасів у торопці

Київ • УНН

 • 19997 перегляди

Британська розвідка вважає, що успішний удар по стратегічному складу боєприпасів у торопці тверської області рф порушить наземні операції Росії, особливо в Курській області.

Удар безпілотниками по складу боєприпасів у населеному пункті торопець тверської області рф, швидше за все, порушить наземні операції росії, особливо в курській області. Про це йдеться у новому звіті Міноборони Великої Британії на основі даних розвідки, повідомляє УНН.

Деталі

"Вночі з 17 на 18 вересня 2024 року Україна здійснила успішний односторонній удар безпілотним літальним апаратом по стратегічному складу боєприпасів торопець у тверській області росії, приблизно за 500 км від України. Цей склад є місцем зберігання 107-го арсеналу Головного ракетно-артилерійського управління росії, і майже напевно зберігав боєприпаси різного калібру для фронтового використання, а також ракети та плануючі бомби, що використовувалися на прилеглих аеродромах. Повідомляється, що тут також зберігалися боєприпаси, закуплені в Північній Кореї", - ідеться у звіті.

Зазначається, що відремонтований у 2018 році склад є одним із найбільших стратегічних складів боєприпасів росії, який безпосередньо підтримує її операції в Україні, зберігаючи понад 30 тис. тонн боєприпасів.

У британській розвідці вважають, що причиною ураження складу стало неналежне зберігання старих боєприпасів, які залишились вразливими до ударів дронів, попри модернізацію у 2018 році після інцидентів з детонацією у 2011 році у пугачево, що призвело до пошкоджень 3 тис. будинків і евакуації 30 тис. осіб.

Вибух у торопці був зафіксований силою 2,7 за шкалою Ріхтера, що еквівалентно легкому землетрусу, пожежі охопили територію завширшки 6 км. Цілком імовірно, що погане зберігання боєприпасів, які залишаються вразливими для БПЛА, спричинило ланцюгову реакцію каскадних детонацій у бункерній системі, що призвело до величезних втрат боєприпасів. Російська протиповітряна оборона продовжує боротися з українськими операціями глибокого удару, попри заяву про перехоплення понад 50 БПЛА під час цієї атаки. Попри те, що ця втрата є частиною ширшої мережі постачання, вона, швидше за все, порушить наземні операції росії, особливо в курській області

- вказали у британській розвідці.

Нагадаємо

Дрони СБУ, ГУР та ССО атакували великий склад головного ракетно-артилерійського управління міноборони рф в населеному пункті торопець тверської області.

Павло Башинський

Павло Башинський

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