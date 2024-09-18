Дрони СБУ та Сил оборони знищили склад з "Іскандерами" та КАБАми у тверській області рф
Київ • УНН
Українські дрони атакували великий склад ракет та авіаційних бомб у тверській області росії. Знищено ракети для "Іскандерів", "Точка-У", КАБи та артилерійські боєприпаси, спричинивши потужну детонацію.
Цієї ночі дрони СБУ, ГУР та ССО стерли з лиця землі великий склад головного ракетно-артилерійського управління міноборони рф в населеному пункті торопець тверської області. Про це УНН повідомило своє джерело.
За даними джерела, на складі зберігалися ракети, призначені для оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер" тактичних ракетних комплексів "Точка-У", КАБи та артилерійські боєприпаси.
Після прильотів українських дронів розпочалася надзвичайно потужна детонація. Місцеві в пабліках запитували одне одного, чи це часом не ядерна бомба до них прилетіла. Зараз "бавовна" палає на ділянці шириною 6 кілометрів. Місцева влада оголосила евакуацію населення
"СБУ разом з побратимами із Сил оборони продовжує методично зменшувати ракетний потенціал ворога, яким той нищить українські міста. Працюємо далі, щоб організувати подібну "картину" на інших військових об‘єктах росії, які працюють на війну проти України", - повідомило поінформоване джерело в СБУ.
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