Киев • УНН
Украинские дроны атаковали большой склад ракет и авиационных бомб в тверской области россии. Уничтожены ракеты для «Искандеров», «Точка-У», КАБы и артиллерийские боеприпасы, вызвав мощную детонацию.
Этой ночью дроны СБУ, ГУР и ССО стерли с лица земли большой склад главного ракетно-артиллерийского управления минобороны рф в населенном пункте торопец тверской области. Об этом УНН сообщил свой источник.
По данным источника, на складе хранились ракеты, предназначенные для оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер", тактических ракетных комплексов "Точка-У", КАБы и артиллерийские боеприпасы.
После прилетов украинских дронов началась чрезвычайно мощная детонация. Местные в пабликах спрашивали друг друга, это случайно не ядерная бомба к ним прилетела. Сейчас "хлопок" пылает на участке шириной 6 километров. Местные власти объявили эвакуацию населения
"СБУ вместе с собратьями из Сил обороны продолжает методично уменьшать ракетный потенциал врага, которым тот уничтожает украинские города. Работаем дальше, чтобы организовать подобную "картину" на других военных объектах россии, которые работают на войну против Украины", - сообщил информированный источник в СБУ.
У тверській області рф після дронової атаки горить і детонує склад боєприпасів: з'явилися дані супутника NASA 18 сентября 2024, 05:55 • 9812 просмотров