В торопецком районе тверской области области в россии после атаки БПЛА горит и детонирует склад с боеприпасами, сообщает телеграм-канал ASTRA, пишет УНН.

Детали

Как сообщил телеграм-канал ASTRA, в торопце находится в/ч 54169 ТТ. Также в торопце находится еще одна воинская часть - бывшая в/ч 55443, ныне - 11777 (107 арсенал ГРАУ).

"Склады с боеприпасами до сих пор горят и детонируют. Местные власти атаку на воинскую часть не признали, заявив лишь, что пожар возник после падения обломков сбитого БПЛА", - отмечает ASTRA.

У Тверській області РФ пожежа через падіння БПЛА, евакуюють населення

Между тем, как сообщается, спутниковые снимки NASA зафиксировали тепловые сигнатуры на почти всей территории 107 арсенала ГРАУ в тверской области рф.

По данным осинт-эксперта Tatarigami, на атакованном складе хранились, помимо прочего, 122-мм реактивные снаряды для "Градов" и 82-мм артиллерийские мины.

Жителей города и района эвакуируют, однако, как отмечает ASTRA, жители села цикарево, которое, судя по картам, расположено прямо напротив горящих складов, остались отрезаны от эвакуации - спастись им можно только через озеро. Часть жителей уплыла на своих лодках, остальные ждут эвакуации от местных властей на берегу, сообщили жители района ASTRA.

О том, что в торопце строится арсенал для хранения ракет и других боеприпасов, как сообщается, писали в 2015-м и в 2018 годах.

Кроме 107 арсенала ГРАУ, по сообщениям, рядом находится в/ч 54169, военнослужащих оттуда также эвакуировали сегодня ночью, сообщили ASTRA родственники. Ранее эту часть атаковали дважды - в мае и июне, сообщали источники ASTRA. Власти региона и минобороны рф об этом не сообщали.

Тем временем мо рф 18 сентября заявило, что их ПВО ночью "уничтожила" 54 беспилотных летательных аппарата: 27 - над территорией курской области, 16 - над территорией брянской области, семь - над территорией смоленской области, три - над территорией белгородской области и один - над территорией орловской области.