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У тверській області рф після дронової атаки горить і детонує склад боєприпасів: з'явилися дані супутника NASA

Київ • УНН

 • 15145 перегляди

У торопецькому районі тверської області рф після атаки БПЛА горить склад з боєприпасами. Жителів евакуюють, а супутникові знімки NASA зафіксували теплові сигнатури на території 107 арсеналу ГРАУ.

У торопецькому районі тверської області області в росії після атаки БПЛА горить і детонує склад з боєприпасами, повідомляє телеграм-канал ASTRA, пише УНН.

Деталі

Як повідомив телеграм-канал ASTRA, у торопці знаходиться в/ч 54169 ТТ. Також у торопці знаходиться ще одна військова частина – колишня в/год 55443, нині – 11777 (107 арсенал ГРАУ).

"Склади з боєприпасами досі горять та детонують. Місцева влада атаку на військову частину не визнала, заявивши лише, що пожежа виникла після падіння уламків збитого БПЛА", - зазначає ASTRA.

У Тверській області РФ пожежа через падіння БПЛА, евакуюють населення18.09.24, 04:24 • 18676 переглядiв

Тим часом, як повідомляється, супутникові знімки NASA зафіксували теплові сигнатури на майже всій території 107 арсеналу ГРАУ в тверській області рф.

За даними осінт-експерта Tatarigami, на атакованому складі зберігалися, окрім іншого, 122-мм реактивні снаряди для "Градів" та 82-мм артилерійські міни.

Жителів міста та району евакуюють, проте, як зазначає ASTRA, жителі села цикареве, яке, судячи з карт, розташоване прямо навпроти палаючих складів, залишилися відрізані від евакуації - врятуватися ним можна лише через озеро. Частина жителів попливла на своїх човнах, решта чекає на евакуацію від місцевої влади на березі, повідомили жителі району ASTRA. 

Про те, що в торопці будується арсенал для зберігання ракет та інших боєприсів, як повідомляється, писали у 2015-му та у 2018 роках.

Окрім 107 арсеналу ГРАУ, за повідомленнями, поряд знаходиться в/ч 54169, військовослужбовців звідти також евакуювали сьогодні вночі, повідомили ASTRA родичі. Раніше цю частину атакували двічі - у травні та червні, повідомляли джерела ASTRA. Влада регіону та міноборони рф про це не повідомляла. 

Тим часом мо рф 18 вересня заявило, що їхня ППО вночі "знищила" 54 безпілотні літальні апарати: 27 – над територією курської області, 16 – над територією брянської області, сім – над територією смоленської області, три – над територією бєлгородської області та один – над територією орловської області.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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