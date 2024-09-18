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У Тверській області РФ пожежа через падіння БПЛА, евакуюють населення

У Тверській області РФ пожежа через падіння БПЛА, евакуюють населення

Київ • УНН

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У Торопці Тверської області РФ виникла пожежа внаслідок падіння уламків безпілотника. Місцева влада проводить евакуацію населення, системи ППО продовжують відбивати "масову атаку безпілотників".

У Торопці Тверській області внаслідок падіння уламків безпілотника виникла пожежа. Про це повідомила прес-служба регіонального уряду із посиланням на губернатора Ігоря Руденю. Де саме почалося займання — не повідомляється. Місцева влада проводить евакуацію населення, передає УНН

Деталі

Повідомлення про пожежу, що виникла під час атаки БПЛА, було опубліковано в Telegram-каналі адміністрації регіону о 3:31 мск. Через 30 хвилин прес-служба повідомила , що губернатор Руденя ухвалив рішення про "часткову евакуацію населення з території, де веде роботу ППО та локалізується пожежа".

У повідомленні прес-служби наголошується, що системи ППО продовжують відображення "масової атаки безпілотників у небі над містом". Кількість пригнічених чи знищених БПЛА не повідомляється.

"Ситуація важка, але контрольована": на Харківщині лісові пожежі охопили близько 14 локацій17.09.24, 15:27 • 11993 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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