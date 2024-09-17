"Ситуація важка, але контрольована": на Харківщині лісові пожежі охопили близько 14 локацій
Київ • УНН
У Харківській області вирують лісові пожежі на 14 локаціях, переважно на деокупованих територіях. Ситуація важка через можливе замінування, але контрольована, залучено техніку та розгорнуто штаби спостереження.
У Харківській області продовжують вирувати лісові пожежі. Наразі вогнем охоплено близько 14 локацій в регіоні, більшість з яких на територіях, які можуть бути заміновані. Втім ситуація контрольована. Про це розповів голова ОВА Олег Синєгубов у вівторок, передає УНН.
Зараз вогнем охоплено близько 14 локацій в області, більшість з яких розташовані на деокупованих територіях, що можуть бути заміновані
За словами очільника ОВА, причинами охоплення такої кількості локацій є значна кількість легкозаймистого сухостою; недоглянуті будинки з присадибною ділянкою, менше оповіщень про пожежі у зв’язку з меншою кількістю постійно проживаючих жителів ускладнені умови роботи для рятувальників.
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В регіоні розгорнуті цілодобові штаби та пункти спостереження, зокрема, проводиться обстеження дронами. На чергуванні є пожежні потяги.
"Ситуація важка, але контрольована", - вказав Синєгубов.
Залучена сільськогосподарська техніка для протидії поширенню вогню.
За словами голови ОВА, наразі відбувається постійна детонація снарядів на деяких територіях.
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