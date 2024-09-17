Масштабна лісова пожежа на Полтавщині та Донеччині триває третю добу: вогонь охопив близько 1050 га, 53 евакуйованих
Київ • УНН
На Полтавщині та Лиманщині третю добу ліквідують масштабну лісову пожежу. Вогонь охопив близько 1050 га, евакуйовано 53 мешканців, залучено понад 350 рятувальників та 70 одиниць техніки.
У Полтавській області та Лиманщині у Донецькій області третю добу ліквідують масштабну лісову пожежу. Вогонь охопив близько 1050 га, евакуйовано 53 жителів, залучено понад 350 рятувальників та 70 одиниць техніки, повідомили у ДСНС України у вівторок у соцмережах, пише УНН.
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"Третю добу триває ліквідація масштабної лісової пожежі на Полтавщині та Лиманщині", - ідеться у повідомленні.
У Полтавському районі, як вказано, через великі пориви вітру та тривалу відсутність опадів вогонь стрімко поширився на значну територію. "Наразі вогонь пройшов площу близько 700 га", - сказано у повідомленні.
Як вказано, горить суха рослинність та лісова підстилка на площі близько 50 га. "Евакуйовано 53 жителів сіл Пудлівка, Дубина, Маньківка та Собківка. Інформація щодо пошкоджених домоволодінь та споруд уточнюється", - повідомили у ДСНС.
На території Лиманського лісництва, як зазначається, вогонь пройшов близько 350 га лісу. Наразі загрози розповсюдження вогню на населені пункти немає.
До гасіння пожежі залучені понад 350 рятувальників та майже 70 одиниць техніки.
Масштабна лісова пожежа на Полтавщині: загоряння намагаються загасити понад 400 людей16.09.24, 16:04 • 13733 перегляди