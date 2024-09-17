Масштабный лесной пожар в Полтавской и Донецкой областях продолжается третьи сутки: огонь охватил около 1050 га, 53 эвакуированных

В Полтавской области и на Лиманщине в Донецкой области третьи сутки ликвидируют масштабный лесной пожар. Огонь охватил около 1050 га, эвакуированы 53 жителя, привлечено более 350 спасателей и 70 единиц техники, сообщили в ГСЧС Украины во вторник в соцсетях, пишет УНН.

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"Третьи сутки продолжается ликвидация масштабного лесного пожара на Полтавщине и Лиманщине", - говорится в сообщении.

В Полтавском районе, как указано, из-за больших порывов ветра и длительного отсутствия осадков огонь стремительно распространился на значительную территорию. "Сейчас огонь прошел площадь около 700 га", - говорится в сообщении.

Как указано, горит сухая растительность и лесная подстилка на площади около 50 га. "Эвакуированы 53 жителя сел Пудловка, Дубина, Маньковка и Собковка. Информация о поврежденных домовладениях и сооружениях уточняется", - сообщили в ГСЧС.

На территории Лиманского лесничества, как отмечается, огонь прошел около 350 га леса. Сейчас угрозы распространения огня на населенные пункты нет.

К тушению пожара привлечены более 350 спасателей и почти 70 единиц техники.

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