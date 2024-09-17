Масштабный лесной пожар в Полтавской и Донецкой областях продолжается третьи сутки: огонь охватил около 1050 га, 53 эвакуированных
Киев • УНН
На Полтавщине и Лиманщине третьи сутки ликвидируют масштабный лесной пожар. Огонь охватил около 1050 га, эвакуированы 53 жителя, привлечено более 350 спасателей и 70 единиц техники.
В Полтавской области и на Лиманщине в Донецкой области третьи сутки ликвидируют масштабный лесной пожар. Огонь охватил около 1050 га, эвакуированы 53 жителя, привлечено более 350 спасателей и 70 единиц техники, сообщили в ГСЧС Украины во вторник в соцсетях, пишет УНН.
Детали
"Третьи сутки продолжается ликвидация масштабного лесного пожара на Полтавщине и Лиманщине", - говорится в сообщении.
В Полтавском районе, как указано, из-за больших порывов ветра и длительного отсутствия осадков огонь стремительно распространился на значительную территорию. "Сейчас огонь прошел площадь около 700 га", - говорится в сообщении.
Как указано, горит сухая растительность и лесная подстилка на площади около 50 га. "Эвакуированы 53 жителя сел Пудловка, Дубина, Маньковка и Собковка. Информация о поврежденных домовладениях и сооружениях уточняется", - сообщили в ГСЧС.
На территории Лиманского лесничества, как отмечается, огонь прошел около 350 га леса. Сейчас угрозы распространения огня на населенные пункты нет.
К тушению пожара привлечены более 350 спасателей и почти 70 единиц техники.
Масштабна лісова пожежа на Полтавщині: загоряння намагаються загасити понад 400 людей16 сентября 2024, 13:04 • 12830 просмотров