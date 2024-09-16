Масштабный лесной пожар на Полтавщине: возгорание пытаются потушить более 400 человек

В Полтавской области продолжается масштабный лесной пожар, который начался еще 15 сентября. Огонь охватил около 680 гектаров Малоперещепинского лесничества. Пожар пытаются потушить 411 человек и 67 единиц техники. Об этом в понедельник рассказал председатель ОВА Филипп Пронин, передает УНН.

По словам Пронина, пожарные ликвидируют возгорание сухой растительности и подстилки на площади 70 га.

В результате пожара повреждены частные дома и сооружения.

Эвакуировали 13 жителей из двух сел Новосанжарской общины и 57 пассажиров электропоезда "Полтава-Кобеляки".

Спасательные службы работают в усиленном режиме. Пожар пытаются потушить 411 работников ГСЧС, местной пожарной охраны, а также военные и медики. Помогают пожарные из Черкасской и Винницкой областей. Задействовано 67 единиц техники, работают три пожарных поезда. - рассказал Пронин.

Также председатель ОВА добавил, что принимаются меры, чтобы предотвратить возгорание возле населенных пунктов.

Дополнение

В Миндовкилле отметили, что пожар начался еще 15 сентября около 16.40 на территории лесного фонда Малоперещепинского лесничества и других пользователей. Из-за чрезвычайно сильных порывов ветра, огонь быстро перекинулся на большие площади.

Напомним

Вчера УНН сообщал о лесном пожаре в Полтавской области вблизи села Малая Перещепина.