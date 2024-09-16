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Масштабна лісова пожежа на Полтавщині: загоряння намагаються загасити понад 400 людей

Масштабна лісова пожежа на Полтавщині: загоряння намагаються загасити понад 400 людей

Київ • УНН

 • 13733 перегляди

На Полтавщині триває масштабна лісова пожежа, що охопила 680 га. 411 рятувальників та 67 одиниць техніки намагаються загасити вогонь, евакуйовано 70 осіб з двох сіл та електропоїзда.

У Полтавській області триває масштабна лісова пожежа, яка розпочалась ще 15 вересня. Вогонь охопив близько 680 гектарів Малоперещепинського лісництва. Пожежу намагаються загасити 411 людей та 67 одиниць техніки. Про це у понеділок розповів голова ОВА Філіп Пронін, передає УНН.

За словами Проніна, вогнеборці ліквідують загоряння сухої рослинності та підстилки на площі 70 га.

Унаслідок пожежі є пошкоджені приватні будинки і споруди.

Евакуювали 13 жителів із двох сіл Новосанжарської громади та 57 пасажирів електропоїзда "Полтава-Кобеляки". 

Рятувальні служби працюють у посиленому режимі. Пожежу намагаються загасити 411 працівників ДСНС, місцевої пожежної охорони, а також військові та медики. Допомагають вогнеборці з Черкаської та Вінницької областей. Задіяно 67 одиниць техніки, працюють три пожежні потяги.

- розповів Пронін. 

Також голова ОВА додав, що вживаються заходів, щоб запобігти займанню біля населених пунктів.

Доповнення

У Міндовкіллі зауважили, що пожежа розпочалась  ще 15 вересня близько 16.40 на території лісового фонду Малоперещепинському лісництва та інших користувачів. Через надзвичайно сильні пориви вітру, вогонь швидко перекинувся на великі площі. 

Нагадаємо

Вчора УНН повідомляв про лісову пожежу у Полтавській області поблизу села Мала Перещепина. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

СуспільствоКримінал та НП

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