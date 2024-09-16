На Полтавщині рятувальники борються з масштабною лісовою пожежею: площа близько 100 га
Київ • УНН
У Полтавському районі біля села Мала Перещепина триває ліквідація лісової пожежі на площі близько 100 га. Рятувальники та працівники лісового господарства активно працюють над зупиненням поширення вогню.
На Полтавщині рятувальники намагаються ліквідувати масштабну лісову пожежу на площі близько 100 га. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, передає УНН.
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У Полтавському районі поблизу села Мала Перещепина триває ліквідація великої лісової пожежі, що охопила площу близько 100 гектарів. Інформація про загоряння надійшла до рятувальних служб сьогодні о 16:40.
На місці події активно працюють рятувальники та працівники лісового господарства, щоб зупинити поширення вогню.
Гасіння понад 70 пожеж на відкритих територіях та в природних екосистемах наразі триває на Харківщині - ДСНС 15.09.24, 15:11 • 27225 переглядiв