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Гасіння понад 70 пожеж на відкритих територіях та в природних екосистемах наразі триває на Харківщині - ДСНС

Гасіння понад 70 пожеж на відкритих територіях та в природних екосистемах наразі триває на Харківщині - ДСНС

Київ • УНН

 • 27225 перегляди

ДСНС повідомляє про ліквідацію численних пожеж у всіх районах Харківської області та частині Харкова. Горить суха трава, очерет, сміття. Гасіння ускладнюється вітром та замінованістю деокупованих територій.

Наразі на Харківщині триває ліквідація понад 70 пожеж на відкритих територіях та в природних екосистемах. Горить суха трава, очерет, хвойна підстилка, сміття та сухе опале листя. Пожежі сталися на території всіх районів області та деяких районів Харкова. Про це повідомляє ДСНС у Харківській області, передає УНН.

Наразі на Харківщині триває ліквідація понад 70 пожеж на відкритих територіях та в природних екосистемах. Горить суха трава, очерет, хвойна підстилка, сміття та сухе опале листя. Пожежі сталися на території всіх районів області та у Салтівському, Новобаварському, Немишлянському, Холодногірському та Слобідському районах міста Харкова. До їх ліквідації залучені підрозділи ДСНС, місцевих та добровільних пожежних команд, лісгоспів,

- йдеться в повідомленні.

Зазначається, що пориву вітру сприяють розповсюдженню полум'я на більші площі, а на деокупованій території області гасіння ускладнюється великою замінованістю ворожими вибухонебезпечними предметами.

Нагадаємо

Терористи обстріляли населені пункти Курилівської громади на Харківщині. У селах Новоосинове та Подоли спалахнули господарчі споруди, автомобіль та сухостій, загальна площа пожежі склала понад 5 га.

Павло Башинський

Павло Башинський

СуспільствоВійна

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