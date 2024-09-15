Агресор обстріляв Харківщину, спричинивши масштабні пожежі
Київ • УНН
Терористи обстріляли населені пункти Курилівської громади на Харківщині. У селах Новоосинове та Подоли спалахнули господарчі споруди, автомобіль та сухостій, загальна площа пожежі склала понад 5 га.
Терористи обстріляли Курилівську громаду на Харківщині. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, передає УНН.
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Внаслідок обстрілів ворожими військами населених пунктів Курилівської громади Куп'янського району, у селі Новоосинове спалахнули дві господарчі споруди та автомобіль. Загальна площа пожежі склала 200 м². У селі Подоли загорілися три споруди, літня кухня та 5 гектарів сухостою.
До гасіння пожеж долучилися підрозділи ДСНС та добровільна пожежна команда Ківшарівки. На щастя, обійшлося без жертв і постраждалих.
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