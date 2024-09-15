Агрессор обстрелял Харьковскую область, вызвав масштабные пожары

Террористы обстреляли Куриловскую общину на Харьковщине. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.

Детали

В результате обстрелов вражескими войсками населенных пунктов Куриловской громады Купянского района, в селе Новоосиново вспыхнули две хозяйственные постройки и автомобиль. Общая площадь пожара составила 200 м². В селе Подолы загорелись три постройки, летняя кухня и 5 гектаров сухостоя.

К тушению пожаров присоединились подразделения ГСЧС и добровольная пожарная команда Ковшаровки. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

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