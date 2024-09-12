Харьковщина: количество пострадавших от удара рф по Боровой возросло до 9

В результате удара рф по Боровой, что на Харьковщине, количество пострадавших возросло до 9, передает УНН со ссылкой на прокуратуру Харьковской области.

«... по состоянию на 19:20 количество раненых возросло до 9. За медицинской помощью обратились еще два человека», - говорится в сообщении.

Добавим

По данным следствия, 12 сентября около 12:40 вооруженные силы рф массированно обстреляли поселок Боровая Изюмского района. Загорелись жилые дома. Когда спасатели прибыли на место ликвидировать пожар, российская армия нанесла повторный удар.

В результате вражеских атак погибли два человека: 76-летний мужчина и 55-летняя женщина. Получили ранения 7 человек, среди них трое спасателей.

В очередной раз оккупанты ударили исключительно по гражданской инфраструктуре: в поселке повреждены частные домовладения, хозяйственные постройки, магазины.

По предварительным данным, войска рф ударили по населенному пункту из РСЗО «Торнадо-С».

Прокуроры и следователи полиции принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных российскими военнослужащими.