Харьковщина: количество пострадавших от удара рф по Боровой возросло до 9
Киев • УНН
В результате обстрела поселка Боровая на Харьковщине погибли два человека, 9 получили ранения. Российские войска нанесли повторный удар, когда спасатели прибыли ликвидировать пожар.
В результате удара рф по Боровой, что на Харьковщине, количество пострадавших возросло до 9, передает УНН со ссылкой на прокуратуру Харьковской области.
«... по состоянию на 19:20 количество раненых возросло до 9. За медицинской помощью обратились еще два человека», - говорится в сообщении.
Добавим
По данным следствия, 12 сентября около 12:40 вооруженные силы рф массированно обстреляли поселок Боровая Изюмского района. Загорелись жилые дома. Когда спасатели прибыли на место ликвидировать пожар, российская армия нанесла повторный удар.
В результате вражеских атак погибли два человека: 76-летний мужчина и 55-летняя женщина. Получили ранения 7 человек, среди них трое спасателей.
В очередной раз оккупанты ударили исключительно по гражданской инфраструктуре: в поселке повреждены частные домовладения, хозяйственные постройки, магазины.
По предварительным данным, войска рф ударили по населенному пункту из РСЗО «Торнадо-С».
Прокуроры и следователи полиции принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных российскими военнослужащими.