росіяни вдень вдарили по Боровій на Харківщині: є загиблий та 7 постраждалих
Київ • УНН
Окупанти обстріляли смт Борову в Харківській області. Внаслідок атаки загинув 1 цивільний, 7 осіб поранено, пошкоджено будинки та магазини. Ворог застосував тактику подвійного удару.
У Харківській області російські війська обстріляли селище Борову в Харківській області, загинув 1 цивільний, 7 людей постраждали, пошкоджено будинки та магазини, ворог застосував тактику подвійного удару, повідомив у четвер голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
Окупанти о 12:40 вдарили по смт Боровій Ізюмського району. (...) На жаль, загинув цивільний чоловік. Кількість постраждалих зросла до семи. Ворог застосував тактику подвійного удару
Він вказував також, що серед постраждалих 64-річна жінка, госпіталізована до лікарні, а також поранений цивільний чоловік.
"Є загорання будинків та магазинів", - зазначив голова ОВА.
Окупанти вночі вдарили БПЛА та обстріляли два селища на Харківщині: є пошкодження 12.09.24, 09:42 • 16869 переглядiв