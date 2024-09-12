Окупанти вночі вдарили БПЛА та обстріляли два селища на Харківщині: є пошкодження
Київ • УНН
Російські війська вночі завдали удару БПЛА по Золочеву, пошкодивши будинок і газові мережі. У Боровій через обстріл горів зруйнований житловий будинок. В Куп'янську ворожим ударом зруйновано магазин.
У Харківській області російські війська у ніч на 12 вересня завдали удару БПЛА по селищу Золочів, внаслідок чого пошкоджені, зокрема, газові мережі. Також вночі через обстріл Борової горів зруйнований житловий будинок. Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
12 вересня 04:20 військами рф було завдано удар БПЛА по селищу Золочів. Як наслідок пошкоджено приватний будинок, господарчі споруди та газові мережі
Також, за його словами, вночі у селищі Борова внаслідок ворожого обстрілу горіли конструктивні елементи зруйнованого 2-поверхового житлового будинку.
Минулої доби на Харківщині були зафіксовані такі атаки рф:
- 23:15 Богодухівський р-н., Золочівська ТГ., обстріл за межами с. Березівка, та с. Калинове. Без руйнувань та постраждалих.
- 16:00 Куп’янський р-н, м. Купʼянськ. Внаслідок ворожого обстрілу КАБ повністю зруйновано магазин.
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