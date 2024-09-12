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Атака рф на Конотоп: кількість постраждалих зросла до 14

Атака рф на Конотоп: кількість постраждалих зросла до 14

Київ • УНН

 • 17700 перегляди

У Конотопській громаді Сумської області 14 людей постраждали від атаки дронів "Shahed". За ніч росіяни здійснили 14 обстрілів прикордонних територій області, зафіксовано 64 вибухи.

У Конотопській громаді Сумської області внаслідок ворожої атаки дронами типу "Shahed" уже 14 постраждалих, повідомили у Сумській ОВА у четвер у Telegram, пише УНН.

Конотопська громада: росіяни здійснили атаку БПЛА типу "Шахед" (10 вибухів), внаслідок чого 14 людей отримали поранення

- повідомили в ОВА.

Деталі

За ніч та ранок, за даними ОВА, росіяни здійснили 14 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 64 вибухи. Обстрілів зазнали Сумська, Річківська, Краснопільська, Білопільська, Конотопська, Зноб-Новгородська, Есманьська громади.

"Сумська громада: ворог здійснив пуск КАБ (1 вибух)", - вказали у Сумській ОВА.

Як повідомили у Сумській міськраді, "в одному з населених пунктів Битицького старостинського округу сьогодні зранку КАБ влучив у приватний житловий будинок". "Це сталось близько 6:00. За попередньою інформацією, жертв і постраждалих немає", - повідомили у міськраді у Telegram.

За даними ОВА, також ворожі удари КАБами фіксували у Білопільській (7 вибухів), Річківській (3 вибухи) громадах.

У Краснопільській громада - артилерійський (16 вибухів) та мінометний обстріл (7 вибухів). По Есманьській громаді ворог здійснив удар FPV-дроном (1 вибух), також бив з міномета (14 вибухів) та артилерії (2 вибухи). Зноб-Новгородську громаду росіяни обстріляли з міномета (3 вибухи), повідомили в ОВА.

Атака рф на Конотоп: коли буде світло - не прогнозують, вода погодинно12.09.24, 08:29 • 17775 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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