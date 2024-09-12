Атака рф на Конотоп: количество пострадавших возросло до 14

В Конотопской громаде Сумской области в результате вражеской атаки дронами типа "Shahed" уже 14 пострадавших, сообщили в Сумской ОВА в четверг в Telegram, пишет УНН.

Конотопская громада: россияне совершили атаку БПЛА типа "Шахед" (10 взрывов), в результате чего 14 человек получили ранения - сообщили в ОВА.

Детали

За ночь и утро, по данным ОВА, россияне совершили 14 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 64 взрыва. Обстрелам подверглись Сумская, Речковская, Краснопольская, Белопольская, Конотопская, Зноб-Новгородская, Эсманьская громады.

"Сумская громада: враг осуществил пуск КАБ (1 взрыв)", - указали в Сумской ОВА.

Как сообщили в Сумском горсовете, "в одном из населенных пунктов Битицкого старостинского округа сегодня утром КАБ попал в частный жилой дом". "Это произошло около 6:00. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет", - сообщили в горсовете в Telegram.

По данным ОВА, также вражеские удары КАБами фиксировали в Белопольской (7 взрывов), Речковской (3 взрыва) громадах.

В Краснопольской громаде - артиллерийский (16 взрывов) и минометный обстрел (7 взрывов). По Эсманьской громаде враг совершил удар FPV-дроном (1 взрыв), также бил из миномета (14 взрывов) и артиллерии (2 взрыва). Зноб-Новгородскую громаду россияне обстреляли из миномета (3 взрыва), сообщили в ОВА.

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