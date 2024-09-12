Атака рф на Конотоп: когда будет свет - не прогнозируют, вода почасово

В Конотопе в Сумской области в результате атаки российских войск повреждена энергетическая инфраструктура, учебные и медицинские учреждения. Ситуация с электроснабжением просто критическая, вода будет подаваться почасово, есть пострадавшие, движение трамваев ограничено, сообщил Конотопский городской голова Артем Семенихин в четверг, пишет УНН.

Электроснабжение

«Ситуация с электроснабжением в Конотопе просто критическая. Энергетическая инфраструктура получила значительные повреждения», - написал Семенихин в Telegram.

По его словам, энергетики «делают все, больше даже, чем возможно, чтобы дать свет в больницу и на водоканал».

«Когда появится электричество в домах жителей хотя бы почасово - никто не возьмется спрогнозировать», - сообщил мэр.

Водоснабжение

«Вода будет подаваться почасово, точный график водоснабжения будет обнародован утром», - отметил Семенихин.

По пострадавшим

«Все хирурги города находятся на работе. Обращения от пострадавших продолжают поступать. В настоящее время госпитализированы двое мужчин. Один из них в очень критическом состоянии (кома). К слову сказать, тот, что в коме, как раз ехал спасать людей...» - отметил Семенихин.

Образование

«Повреждено большое количество учебных заведений. Точного количества на данный момент неизвестно. Но повреждения в основном это выбитые окна (очень большое количество) и двери. Завтра детские сады будут работать в режиме дежурных групп», - указал Семенихин.

Медицина

«Повреждены здания (в основном выбиты окна) у большого количества лечебных корпусов. Медицинское оборудование серьезного ущерба нет. Больницы работают», - сообщил мэр.

Транспорт

«Уничтожен участок трамвайных путей в центре города. Движение трамваев будет ограничено. Только маршрут номер три», - указал городской голова.

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