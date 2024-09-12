Россия атаковала Конотопскую общину: 13 раненых
Киев • УНН
Ночью российские войска совершили массированный авиаудар по Конотопской общине, используя беспилотники «Шахед». В результате атаки пострадали 13 человек, повреждены гражданские объекты. Спасатели ликвидируют последствия.
В ночь на 12 сентября российские войска осуществили массированный авиационный удар по объектам энергетики и гражданской инфраструктуры Конотопской громады на Сумщине. Для атаки были использованы беспилотники типа «шахед», которые враг направил, в частности, на жилые дома, учебные заведения и медицины. Об этом сообщили в Сумской ОГА, передает УНН.
Детали
Предварительно известно, что в результате атаки ранения различной степени тяжести получили 13 человек. На месте работают аварийно-спасательные службы, проводится ликвидация последствий авиационного удара, информация уточняется.
Жителям оказывают всю необходимую помощь, развернуты пункты несокрушимости. Граждан призывают беречь себя и родных и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
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