Росія атакувала Конотопську громаду: 13 поранених
Київ • УНН
Вночі російські війська здійснили масований авіаудар по Конотопській громаді, використовуючи безпілотники "Шахед". Внаслідок атаки постраждали 13 людей, пошкоджено цивільні об'єкти. Рятувальники ліквідовують наслідки.
У ніч на 12 вересня російські війська здійснили масований авіаційний удар по об'єктах енергетики та цивільної інфраструктури Конотопської громади на Сумщині. Для атаки були використані безпілотники типу "шахед", які ворог скерував, зокрема, на житлові будинки, заклади освіти та медицини. Про це повідомили у Сумській ОВА, передає УНН.
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Попередньо відомо, що внаслідок атаки поранення різного ступеня тяжкості отримали 13 людей. На місці працюють аварійно-рятувальні служби, проводиться ліквідація наслідків авіаційного удару, інформація уточнюється.
Мешканцям надають всю необхідну допомогу, розгорнуті пункти незламності. Громадян закликають берегти себе та рідних і не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
Генштаб: з початку доби ворог атакував вже 93 рази. Вдарив ракетою Х-59 по Конотопу та "Іскандером" по Дергачах22.07.24, 17:17 • 34531 перегляд