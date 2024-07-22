Российские войска продолжают штурмовать позиции украинских защитников. Зато Силы обороны Украины срывают коварные планы врага, нанося ему значительные потери в живой силе и технике. С начала понедельника, 22 июля, на фронте произошло 93 боевых столкновения. Больше всего армия рф атаковала на Краматорском и Покровском направлениях. Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 16:00, передает УНН.

Детали

Как указали в Генштабе, от циничных обстрелов с территории рф продолжают страдать приграничные населенные пункты Сумской и Черниговской областей. Сегодня противник ракетой Х-59 нанес удар по городу Конотоп.

Вместе с тем, под постоянной бомбардировкой вражеской авиации находится Харьковщина. С начала суток, со стороны российских городов Белгород и Шебекино, россияне нанесли 11 авиаударов. Целили в районы украинских населенных пунктов Черняки, Веселое, Липцы, Малые Проходы, Глубокое, Караичное и Питомник. Также противник нанес удар ракетой «Искандер-М» по городу Дергачи.

По данным Генштаба, ситуация по направлениям по состоянию на 16:00 следующая:

На Харьковском направлении россияне совершили шесть безуспешных атак вблизи Глыбокого и Волчанска.

На Купянском направлении враг шесть раз атаковал наши позиции неподалеку Берестового и Глушковки. Один бой завершен, еще пять боестолкновений продолжаются.

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На Лиманском направлении захватническая армия осуществила штурмовые действия возле населенных пунктов Торское, Новосергиевка, Макеевка, а также в районе Серебрянского леса. Наши защитники отбили три вражеские атаки, одна - до сих пор продолжается возле Макеевки.

На Северском направлении в течение дня враг семь раз атаковал вблизи Верхнекаменского, Выемки, Спирного, Орехово-Васильевки и Переездного. Украинцы шесть штурмов отбили, еще одно боестолкновение продолжается.

На Краматорском направлении противник наращивает свои усилия. С начала суток совершил 22 штурмовые действия неподалеку Бондарного, Богдановки, Часового Яра, Миньковки, Васюковки, Григорьевки, Калиновки, Белой Горы, Ивановского и Клищеевки. Силы обороны отбили девять атак, еще 13 - продолжаются. Потери врага уточняются.

На Торецком направлении оккупанты девять раз атаковали возле Торецка, Железного, Нью-Йорка и Северного. Восемь боев завершены, один - до сих пор продолжается.

На Покровском направлении россияне осуществили штурмовые действия в районах населенных пунктов Воздвиженка, Новоалександровка, Новоселовка Первая, Пантелеймоновка, Нью-Йорк, Лозоватское, Тимофеевка, Прогресс, Волчье, Яснобродовка и Уманское. Силы обороны сдерживают натиск противника и отбили 17 атак, девять боестолкновений - продолжаются. Потери врага уточняются.

На Кураховском направлении враг 10 раз атаковал вблизи Красногоровки, Георгиевки и Парасковиевки. Семь боев - завершены, три - до сих пор продолжаются.

На Ореховском направлении противник пытался прорвать украинскую оборону возле Роботино. В результате боестолкновения потерпел неудачу.

На Приднепровском направлении враг также не имел успеха, дважды атакуя оборонительные рубежи украинских подразделений на левобережье Днепра.

На других направлениях фронта ситуация существенных изменений не претерпела.

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