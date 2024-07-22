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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Днепропетровская область: армия рф ударила по Никополю, 5 человек пострадали

Днепропетровская область: армия рф ударила по Никополю, 5 человек пострадали

Киев  •  УНН

22 июля 2024, 12:54  •  11735 просмотра

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В Никополе Днепропетровской области в результате артобстрела врага пострадали 5 человек. Повреждены жилые дома, автомобили, киоск и частные предприятия, один человек госпитализирован.

В Днепропетровской области российские войска ударили из артиллерии по Никополю, пострадали 5 человек, один человек госпитализирован, сообщил в понедельник глава Днепропетровской ОDА Сергей Лысак, пишет УНН.

В Никополе во время артобстрела пострадали 5 человек. 37-летний мужчина госпитализирован в состоянии средней тяжести

- написал Лысак в Telegram.

Остальные, по его словам, - будут лечиться амбулаторно. Это женщины 65 и 34 лет. И мужчины - 32 и 36. 

Повреждены пятиэтажки, авто, хлебный киоск, частные предприятия, указал глава ОDА.

Войска рф 11 раз атаковали Никопольщину: ранена 89-летняя женщина21 июля 2024, 16:04 • 38319 просмотров

Юлия Шрамко

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