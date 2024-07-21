Российские войска совершили 11 атак на Днепропетровскую область, включая 5 артобстрелов и 6 атак дронами-камикадзе. Пострадала 89-летняя женщина, повреждена инфраструктура и жилые дома.
В течение суток, 21 июля, российские войска 11 раз атаковали Днепропетровскую область. В результате одного из вражеских обстрелов ранения получила 89-летняя женщина. Об этом рассказал председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.
Детали
Сегодня в течение дня Никопольщина пережила 5 артобстрелов. А еще 6 раз агрессор целился по району дронами-камикадзе
По его словам, под удар попали Никополь, Покровская, Марганецкая, Червоногригорьевская и Мировская громады.
Пострадала 89-летняя женщина. Она получила осколочные ранения. Госпитализирована в состоянии средней тяжести. Повреждена инфраструктура. Из-за вражеских атак вспыхнули несколько пожаров. Разбиты четыре частных дома, хозяйственная постройка, еще одна - уничтожена
Также он добавил, что в результате атак повреждены база отдыха, линии электропередач и газопровод.
Напомним,
Днем, 21 июля, ударили по жилым кварталам в Днепровском районе города Херсон. В результате атаки ранены по меньшей мере четыре человека.