В течение суток, 21 июля, российские войска 11 раз атаковали Днепропетровскую область. В результате одного из вражеских обстрелов ранения получила 89-летняя женщина. Об этом рассказал председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

Сегодня в течение дня Никопольщина пережила 5 артобстрелов. А еще 6 раз агрессор целился по району дронами-камикадзе - рассказал Лысак.

По его словам, под удар попали Никополь, Покровская, Марганецкая, Червоногригорьевская и Мировская громады.

Пострадала 89-летняя женщина. Она получила осколочные ранения. Госпитализирована в состоянии средней тяжести. Повреждена инфраструктура. Из-за вражеских атак вспыхнули несколько пожаров. Разбиты четыре частных дома, хозяйственная постройка, еще одна - уничтожена - резюмировал председатель ОВА.

Также он добавил, что в результате атак повреждены база отдыха, линии электропередач и газопровод.

Напомним,

Днем, 21 июля, ударили по жилым кварталам в Днепровском районе города Херсон. В результате атаки ранены по меньшей мере четыре человека.