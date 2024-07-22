В Украине задействованы более 30 тысяч военнослужащих росгвардии. Большая часть личного состава проводит операции по охране тыла, и лишь несколько подразделений росгвардии участвуют в боевых действиях на передовой, говорится в новом отчете министерства обороны Великобритании на основе разведданных, пишет УНН.

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С большой долей вероятности можно предположить, что сейчас в Украине дислоцировано более 30 тысяч военнослужащих росгвардии (национальной гвардии рф). Большая часть личного состава росгвардии почти наверняка проводит операции по охране тыла, и лишь несколько подразделений участвуют в боевых действиях на передовой - говорится в отчете британской разведки.

Как указали в МО Британии, главное боевое подразделение росгвардии, 116-я бригада специального назначения, с большой долей вероятности состоит из 3 полков, имеющих на вооружении танки, боевые машины пехоты и артиллерии.

В британской разведке считают, что с начала 2024 года росгвардия почти наверняка пыталась увеличить свои фронтовые силы за счет поглощения российских иррегулярных формирований. В мае 2024 года росгвардия успешно интегрировала в свои ряды батальон "Восток" так называемой "днр". Вполне вероятно, что ожидаемая сделка о переходе войск Вагнера на службу в I Добровольческий корпус росгвардии сорвалась в марте 2024 года.

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