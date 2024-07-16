Накануне новой волны мобилизации в рф, москва готовится к необходимости "закрыть" границу для собственных граждан. Об этом говорится в отчете разведки, который обнародовало Минобороны Великобритании, передает УНН.

Детали

Британские аналитики объясняют, что российское правительство внедряет систему обмена информацией между Министерством обороны и Федеральной службой безопасности.

Ожидается, что эта система, которая должна полностью заработать к осеннему призыву 2024 года. Это позволит передавать данные о потенциальных призывниках в ФСБ и предотвратить их побег из России.

россия собирается мобилизовать в 2024 году 400 тысяч человек - СМИ

Британская разведка отмечает, что россия проводит две призывные кампании ежегодно, призывая более 250 тысяч человек в год.

В ведомстве также напомнили, что после объявления частичной мобилизации в 2022 году сотни тысяч россиян покинули страну.

Поскольку большая часть тогдашних мигрантов была сосредоточена среди молодых и высокообразованных людей, что имело негативный эффект на рынок труда.

Внедрение этой системы, вероятно, призвано предотвратить повторение подобного в меньших масштабах во время ежегодного цикла призыва и в случае новой волны мобилизации - заявили в британской разведке.

Напомним,

Британская разведка выяснила, что в россии из-за войны в Украине, мобилизации и эмиграции части трудоспособного населения ощущается дефицит рабочей силы.

В связи с этим в российском парламенте рассматривают возможность внесения поправок в трудовое законодательство, согласно которым россиян могут перемещать в те регионы, где не хватает рабочих.