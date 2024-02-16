россия собирается мобилизовать в 2024 году 400 тысяч человек - СМИ

россия без объявления всеобщей мобилизации собирается отправить в 2024 году в армию 400 тыс. человек. Об этом со ссылкой на неназванных украинских чиновников пишет издание Financial Times, сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что за год россия выпустила 4 миллиона артиллерийских снарядов и несколько сотен танков. В этом году она завербует еще 400 000 мужчин, не прибегая к полномасштабной мобилизации, прогнозируют украинские чиновники.

рф восстанавливает свою военную промышленность со скоростью, которую многие на Западе считали невозможной.

Хотя российская армия интенсивно дислоцирована в Украине и понесла огромные потери в течение двух лет конфликта, большинство западных чиновников ожидают, что она сможет восстановить свои силы в течение пяти-шести лет, - говорится в материале.

Издание отмечает, что Запад бьет тревогу из-за воинственных намерений России.

Ее сухопутные силы в Украине деградировали, но ее военно-воздушные силы и флот в основном нетронуты, и россия все еще является большой ядерной державой, - цитирует издание неназванного британского чиновника.

Напомним

Британская разведка сообщает, что Россия увеличит военные расходы в 2024 году, одновременно уменьшая взносы в социальные фонды и увеличивая внутренние налоги и долг.