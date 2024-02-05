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Британська розвідка: рф збільшить військові витрати за рахунок боргу та податків

Британська розвідка: рф збільшить військові витрати за рахунок боргу та податків

Київ • УНН

 • 22927 перегляди

Британська розвідка повідомляє, що росія збільшить військові витрати у 2024 році, одночасно зменшуючи внески до соціальних фондів і збільшуючи внутрішні податки та борг.

російська влада у 2024 році збільшує військові витрати, при цьому скорочує відрахування до Фонду національного добробуту та збільшує внутрішні податки та борг для фінансування запланованих витрат. Про це йдеться в новому звіті Міноборони Британії на основі розвідданих, пише УНН.

російський уряд має амбітні плани щодо збільшення витрат на 26% у 2024 році. Це ґрунтується на оптимістичних очікуваннях збільшення доходів на 22%, при цьому доходи від нафти та газу, як очікується, збільшаться майже на 25%,

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Зазначається, що уряду доведеться зменшити свої внески до Фонду національного добробуту та збільшити внутрішні податки та борг для фінансування своїх запланованих витрат.

У британській розвідці зауважують, що ця політика майже напевно матиме негативний вплив на економіку в середньостроковій та довгостроковій перспективі через підтримку інфляційного тиску або стримування майбутнього економічного зростання.

Фонд національного добробуту нібито призначений для довгострокового економічного добробуту російського народу, але все частіше використовується для фінансування його вторгнення в Україну, а вартість його активів впала на 10% у 2023 році.

Нагадаємо

У британській розвідці припустили, що корупція, ймовірно, є одним із факторів, який суттєво підриває ефективність російської армії.

Британська розвідка: близько тисячі найманців "вагнера" тренують білоруських військових і силовиків04.02.24, 12:58 • 33243 перегляди

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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