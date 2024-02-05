Британская разведка: рф увеличит военные расходы за счет долга и налогов

российские власти в 2024 году увеличивает военные расходы, при этом сокращает отчисления в Фонд национального благосостояния и увеличивает внутренние налоги и долг для финансирования запланированных расходов. Об этом говорится в новом отчете Минобороны Великобритании на основе разведданных, пишет УНН.

российское правительство имеет амбициозные планы по увеличению расходов на 26% в 2024 году. Это основывается на оптимистических ожиданиях увеличения доходов на 22%, при этом доходы от нефти и газа, как ожидается, увеличатся почти на 25%, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что правительству придется уменьшить свои взносы в Фонд национального благосостояния и увеличить внутренние налоги и долг для финансирования своих запланированных расходов.

В британской разведке отмечают, что эта политика почти наверняка будет иметь негативное влияние на экономику в среднесрочной и долгосрочной перспективе из-за поддержки инфляционного давления или сдерживания будущего экономического роста.

Фонд национального благосостояния якобы предназначен для долгосрочного экономического благосостояния российского народа, но все чаще используется для финансирования его вторжения в Украину, а стоимость его активов упала на 10% в 2023 году.

Напомним

В британской разведке предположили, что коррупция, вероятно, является одним из факторов, который существенно подрывает эффективность российской армии.

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