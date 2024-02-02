Британська розвідка: корупція підриває ефективність армії рф
Київ • УНН
Британська розвідка припускає, що корупція, ймовірно, суттєво підриває ефективність російської армії.
У британській розвідці припустили, що корупція, ймовірно, є одним із факторів, який суттєво підриває ефективність російської армії. Про це йдеться в огляді Міноборони Британії, пише УНН.
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Розвідка посилається на розслідування російського незалежного видання "верстка", яке виявило схеми корупції та систему хабарництва серед російських військових та їхніх командирів.
Повідомлялося, що хабарі давали або вимагали за різні "послуги", такі як: відпустка, атестація з фізичної підготовки, військове звання, водійські права, уникнення дисциплінарних стягнень за користування смартфонами або за перебування в нетверезому стані.
Після лютого 2022 року набір "послуг" було розширено шляхом включення довідок про поранення, нагород за участь у "спеціальній військовій операції" та уникнення відправки на бойове завдання.
російське видання опублікувало розцінки на ці "послуги" – від 40000 рублів за відстрочку від відправки на фронт до 1 мільйона рублів за довідку про поранення.
Ймовірно, що корупція суттєво підриває ефективність російської армії. Існує лише віддалена ймовірність, що буде досягнуто значного прогресу в зниженні рівня корупції,
У звіті також згадали про російського журналіста Дмитра Холодова, який розслідував військову корупцію в 1990-х роках і був убитий в Москві в жовтні 1994 року.
Нагадаємо
Як раніше писав УНН, кількість підпалів російських військкоматів подвоїлася за останні шість місяців, що свідчить про зростаючу недовіру громадськості до обіцянки уряду не проводити подальшу мобілізацію. Напади також свідчать про брак довіри до нещодавньої обіцянки путіна про те, що подальшої мобілізації не буде.
рф у 2023 році змінила основне джерело набору військовослужбовців для війни в Україні - британська розвідка 31.01.24, 12:42 • 21214 переглядiв