рф у 2023 році змінила основне джерело набору військовослужбовців для війни в Україні - британська розвідка
Київ • УНН
У 2023 році росія перейшла на довгостроковий контрактний набір як основне джерело військ для війни в Україні, згідно з розвідувальним звітом міністерства оборони Великої Британії.
У 2023 році росія перешла на регулярний набір за контрактом як основне джерело поповнення своєї армії для війни проти України. Про це йдеться в новому звіті Міноборони Великої Британії на основі розвідданих, пише УНН.
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Як зазначається, російські військові припинили набирати ув'язнених за короткострокові контракти з вересня 2023 року. Їм тепер пропонують довгострокові контракти, які передбачають службу в армії щонайменше до закінчення терміну дії наказу про часткову мобілізацію.
Як вказує розвідка, набір засуджених був відповіддю на негайний призов на початку вторгнення в Україну. Короткострокові контракти із ув'язненими викликали деякі суспільні суперечки в росії, зокрема, щодо повторення ними злочинів і коротких термінів їх перебування - порівняно з безстроково мобілізованими резервістами.
У 2023 році російська держава, найімовірніше звернулася до регулярного контрактного набору в якості основного джерела нових військовослужбовців
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