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Окупанти планують масову мобілізацію на ТОТ одразу після виборів

Окупанти планують масову мобілізацію на ТОТ одразу після виборів

Київ • УНН

 • 36617 перегляди

Після виборів росіяни планують масову мобілізацію на окупованих територіях, призиваючи на військову службу навіть 17-річних.

На тимчасово окупованих територіях росіяни планують провести масову мобілізацію після виборів президента путіна. На військовий облік вставатимуть навіть 17-річні діти. Про це  повідомив керівник Запорізької ОВА Юрій Малашко, передає УНН.

На окупованих територіях рашисти планують масову мобілізацію відразу після проведення так званих виборів. За планами окупантів мобілізовані стануть ресурсом для так званих м’ясних штурмів. І так само теж цікаво, що вони розпочали з 17 річних наших дітей. Тобто всіх "під карандаш". 

- сказав Малашко.

Деталі

За словами очільника Запорізької ОВА, вже зараз місцеві "воєнкоми" на ТОТ отримали розпорядження з березня 2024 року поставити на військовий облік всіх 17-річних підлітків.

Також Малашко зазначив, що в Мелітополі загарбники посилили рейди у багатоповерхівках, вишукуючи людей з проукраїнською позицією. Окрім цього окупанти продовжують проводити пропагандистські заходи серед школярів та студентів.

Зокрема, окупанти організували поїздку до росії для учнів Бердянської православної гімназії. Дітлахи вирушили на захід під назвою "Патріарша різдвяна ялинка", що проводиться у кремлі.

Окупант змушує українців займатися колабораціонізмом – Верещук04.01.24, 14:19 • 26137 переглядiв

Ганна Оніщенко

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